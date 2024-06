Ortuzar responde a Feijóo que PNV cuadriplica a los populares en apoyo en Euskadi y que votar PP es "tirar el voto"

La cabeza de lista a las europeas, Oihane Agirregoitia, reclama que los PERTEs regionales sean canalizados hacia las comunidades autónomas

VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los populares tienen casi "cuatro veces menos de apoyo" de la ciudadanía en Euskadi que el PNV y que "votar PP en Euskadi es tirar el voto a la papelera", por lo que el "voto vasco decisivo es el voto PNV".

Andoni Ortuzar ha participado este sábado en un mitin en Agurain (Álava), junto a la cabeza de lista de EAJ-PNV y de la Coalición CEUS en las elecciones europeas, Oihane Agirregoitia, y la candidata de EAJ-PNV, Rakel Molina.

En su intervención, Ortuzar ha respondido a las declaraciones que el presidente del PP hizo el pasado viernes en Vitoria, en las que aseguró que votar al PNV en las elecciones europeas "es perder" y apeló al voto a su partido de los vascos que "quieren ganar", y no desean apoyar "a un socio" de Pedro Sánchez.

Andoni Ortuzar ha censurado que el líder del PP, "cuyo partido tiene casi cuatro veces menos apoyo popular en Euskadi que el PNV", sea "quien da la vitola de ganador o perdedor en nuestro país". "Es el mundo al revés, es la pérdida total de la realidad", ha afirmado, para asegurar que lo que la pasa a Feijóo es que "todavía respira por la herida que le hicimos diciendo 'no' a votarle en su investidura porque iba de la mano con Vox".

En esa línea, ha lamentado que los populares "no han aprendido" porque, "no solo van de la mano con Vox en España, sino que ahora en Europa tampoco le hacen ascos a aliarse con la ultraderecha".

"¿Y esos nos quieren dar lecciones a un partido con más de cien años de historia europeísta?", se ha preguntado, para asegurar que los populares "no merecen un voto vasco". "Votar PP en Euskadi es tirar el voto a la papelera. Y el voto que debe ir a la urna, el voto decisivo, el voto vasco es voto PNV", ha defendido.

Además, Ortuzar ha afirmado que, en estas elecciones al Parlamento europeo, "nos jugamos mucho, lo primero, ser la voz de Euskadi en Europa". En ese sentido, ha remarcado que "representar a Euskadi en Europa es mucho más que decirlo, es escuchar y atender a la gente, es convertir sus propuestas en iniciativas, negociarlas y conseguir que se consideren en Europa".

En esa línea, se ha felicitado por el hecho de que Izaskun Bilbao haya sido en la última legislatura "la eurodiputada electa en el Estado español que ha participado directamente en la negociación de más informes legislativos, nada menos que en 63, a una distancia importante del segundo clasificado" y a una "distancia sideral" del candidato de EH Bildu, Pernando Barrena.

Así, ha destacado que Izaskun Bilbao "ha liderado iniciativas para la industria de automoción o ferroviaria vasca, transporte e infraestructuras, emisiones, energía, iniciativas para nuestro sector pesquero y agrícola, para las emisiones de las furgonetas que se hacen en Mercedes, para los procesos de fabricación de ruedas en Michelin..., hasta para la calidad de los quesos que se hacen aquí cerca, en Galarreta. En muchas de ellas ha conseguido que la voz de Euskadi se convierta en ley europea", ha reivindicado.

"Cuando esta semana vi una campaña de la Unión Federal de Naciones Europeas para defender en Europa lenguas como el euskera, no me sorprendió que la voz de Euskadi allí fuese la de Izaskun Bilbao. Allí no está Pernando Barrena, no está Bildu, no está ninguna otra eurodiputada vasca. Allí está Izaskun Bilbao, allí está EAJ-PNV defendiendo el euskera en Europa", ha dicho.

Finalmente, Ortuzar ha lanzado en la Llanada Alavesa "un mensaje para todo el sector agrario vasco, a baserritaras, agricultores, ganaderos, y también a los arrantzales, que el PNV va a seguir defendiéndoles aquí y allí, en Euskadi y en Europa".

Ante las nuevas protestas del sector agrario para reclamar más ayudas y cambios en la PAC, ha dicho que comprenden y que sen comprometen a tratar de solucionar, ha pedido "confianza", ha asegurado que el PNV "está a su lado" y les va a apoyar enn todas las instituciones y ha anunciado que, "en breve vendrán buenas noticias para el sector".

También ha asegurado al sector agrario que "la mejor acción, la acción más decisiva y más inteligente para lograr sus reivindicaciones, la que más puede influir, es ir a votar el domingo próximo y votar PNV", porque "vamos a ser su voz en Europa, vamos a ser su defensa en Europa".

Por último, ha instado a, en la semana que queda para que se celebren los comicios europeos, "ir casa a casa, pueblo a pueblo, en busca de los votos que van a garantizar que Euskadi tenga la voz más alta y clara en Europa, para que los vascos tengamos la mejor representación allí, a la eurodiputada más trabajadora, a la más eficaz, la más activa". "Lo ha sido Izaskun, ahora lo va a ser Oihane. Hay que llevarla en volandas hasta Bruselas y Estrasburgo. Tiene que ser nuestra voz", ha concluido.

FONDOS EUROPEOS

Por su parte, Oihane Agirregoitia, ha centrado su discurso en los Fondos Europeos. La cabeza de lista jeltzale ha vuelto a reclamar que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) regionales sean canalizados hacia las comunidades autónomas.

Euskadi, ha destacado, "se mantiene a la cabeza de las comunidades en renta disponible, por encima de la media europea". "Hacemos las cosas bien, sin duda, y los Fondos Europeos han ayudado en este camino", ha reconocido, para añadir que los Fondos llegan, pero que lo hacen "a cuentagotas".

"Creemos en una Europa que se construya desde ese concepto histórico de Pueblos europeos, no desde los Estados. Somos quienes mejor conocemos nuestro tejido productivo y podemos hacer que los proyectos sean transformadores de verdad", ha dicho.

Agirregoitia ha explicado que de los 24.500 millones de euros en subvenciones disponibles para los PERTE, el Gobierno Español ha distribuido 6.350 estos tres años, y ha insistido en que "estas cifras son muy mejorables, y sabemos además cómo se mejorarían".

Por ello, se ha comprometido a trabajar desde Bruselas, al igual que Izaskun Bilbao y que el Grupo Vasco del Congreso y el Senado, para "aprovechar al máximo la oportunidad de transformación económica, social y ambiental". "Apostamos por la transformación económica poniendo el bienestar de las personas en el centro", ha zanjado.

ERA DE LA DIGITALIZACIÓN

Por su parte, la candidata alavesa Rakel Molina ha recordado que "estamos en la era de la digitalización y que es fundamental para la transformación europea". "En un mundo que evoluciona tan rápido -ha señalado- la ciudadanía debe adaptarse de forma correcta y segura porque las tecnologías facilitan nuestra vida, pero debemos saber utilizarlas".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "desarrollar una estrategia de ciberseguridad sólida" y ha recordado que EAJ-PNV presta en su programa electoral europeo especial atención al impulso de la digitalización de los sistemas de seguridad social, a los programas de alfabetización de ciudadanos en conductas digitales, a la promoción de una mayor autonomía estratégica en el ámbito tecnológico y a la protección de los derechos de los ciudadanos y a la creación de estándares digitales europeos.

"Si queremos seguir conectados con el mundo, conectados con la realidad tenemos que seguir apostando por Europa. Y eso sólo se hace votando al PNV", ha concluido.