Abando Habitable se moviliza para que el Ayuntamiento actúe ante la "inacción" del Obispado en la parcela de Abando

Concentración de Abando Habitable, en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la plataforma Abando Habitable se han movilizado este jueves para exigir al Ayuntamiento de Bilbao que intervenga ante la "dejación e inacción" del Obispado para restituir la parcela de la antigua BAM a su estado original, una vez caducada la licencia de obras para el proyecto previsto en este solar.

La protesta ha dado comienzo sobre las cinco menos cuarto de la tarde junto a la parcela del Obispado en la que se iba a construir un edificio aglutinando todos los servicios de la Diócesis y también una clínica Mutualia, un proyecto que se ha visto afectado por la entrada en concurso de Murias, la constructora encargada de las obras, paradas desde abril de 2024.

Los responsables de Abando Habitable han recordado que, finalmente, el Consistorio declaró la caducidad de la licencia de obras y obligó al Obispado a restituir la urbanización de la parcela a su estado original en el plazo de tres meses.

"El 15 de diciembre se cumple el plazo y el Obispado no ha empezado siquiera a cumplir con la resolución municipal. Estamos una vez más en este rincón de Abando para exigir al Ayuntamiento de Bilbao que actúe, no valen sólo palabras", han añadido en un manifiesto.

Según han recordado, el Obispado debe "cumplir la resolución municipal" y retirar los recrecidos de acera y la valla de obra y construir una nueva en el perímetro de la parcela. Además, debe rellenar las zanjas de la excavación inacabada para dar estabilidad a las aceras colindantes.

Los responsables de Abando Habitable han señalado que, en caso de no cumplir, el Ayuntamiento impondrá multa y podrá ejecutar los trabajos a costa del Obispado. "El estado de deterioro de la parcela y alrededores es manifiesto y se acumulan las denuncias vecinales por ratas, barandillas de obra caídas y vallas en mal estado", han denunciado.

"CUENTA ATRÁS"

Según han recordado, el plazo dado para cumplir con esta resolución concluye en cuatro días, tal y como esta Plataforma viene recordando con la "cuenta atrás" que actualizan diariamente en una de las vallas para recordar los días que faltan hasta el 15 de diciembre cuando finaliza ese plazo.

Desde la Platatorma han criticado "la inacción y la lentitud con la que actúa el Ayuntamiento "para ejecutar lo que indican sus propias resoluciones".

Según han asegurado, esta situación no es nueva porque el Obispado "ha incumplido reiteradamente la normativa y sus obligaciones" con este proyecto, que han calificado de "pelotazo urbanístico perpetrado por Obispado, Mutualia y Murias, y facilitado por el Ayuntamiento gracias a su urbanismo a la carta".

Asimismo, han asegurado que, a día de hoy, "el Obispado ha hecho caja y, pese a no haber más que iniciado la excavación, se ha embolsado 22,7 millones de euros, entre lo que ha pagado Mutualia y lo que ha cobrado de la constructora quebrada Murias por los seguros de caución al no haber finalizado la construcción del edificio".

Los responsables de Abando Habitable han asegurado que el Ayuntamiento es "corresponsable de lo que ahora pasa en este solar" y los vecinos "no se resignan a quedarse con ese agujero".

Por todo ello, han exigido al Ayuntamiento que actúe "por seguridad y salubridad, como dicen sus propias resoluciones". Por último, han insistido en que es necesario trabajar por una ciudad y un barrio de Abando "más amable, inclusivo y sostenible, por más espacios verdes y de proximidad".