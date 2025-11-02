Abanto Zierbena lanza este lunes 'Bonos Comercio' que permiten un ahorro del 33% en locales adheridos a la campaña

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Abanto Zierbena (ACHA), pondrá en marcha este lunes, día 3, la XXIV Campaña de Bono Comercio para impulsar el consumo en el comercio, la hostelería y los servicios locales y que beneficia a compradores con un ahorro directo del 33% en los 70 comercios adheridos a la iniciativa.

Según ha informado el consistorio de la localidad en un comunicado, la campaña, que se prolongará hasta el domingo 30 de noviembre, contará con la emisión de 900 bonos, cada uno de ellos con un valor de 30 euros y un coste de adquisición de 20 euros. Por cada bono adquirido, las personas consumidoras obtendrán 10 euros adicionales de descuento.

El alcalde, Iñaki Urrutia del Cura, ha señalado que su consistorio apuesta por sus "comercios y comerciantes, por todas esas personas que luchan por abrir las persianas de sus negocios cada día. Debemos hacer nuestras compras en los establecimientos de cercanía. Cada céntimo gastado contribuye a fortalecer la economía de Abanto Zierbena y a proteger el tejido comercial".

Cada bono de 30 euros estará subdividido en dos billetes de 10 euros y dos de 5 euros, y podrá ser utilizado de una sola vez en los comercios adheridos. Cada persona podrá adquirir hasta dos bonos por DNI, y también podrá comprar los de una persona adicional, siempre que ambas personas estén empadronadas en Abanto Zierbena. Los establecimientos adheridos a la iniciativa estarán identificados con un distintivo visible.

Los bonos estarán disponibles hasta agotar existencias el día 3 en las Antiguas Escuelas de Sanfuentes, el día 4 en la Biblioteca Municipal de Las Carreras y el día 5 en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (Gallarta).

En caso de quedar bonos disponibles, se seguirán vendiendo en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local a partir de las 9.30 horas de los días posteriores.

Con esta nueva edición del Bono Comercio, el Ayuntamiento de Abanto Zierbena "reafirma su compromiso con la promoción del consumo local y la reactivación económica del municipio, apoyando a los negocios de proximidad que contribuyen al desarrollo y dinamismo de la comunidad", han explicado.