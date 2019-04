Abascal critica el "penoso espectáculo" de un PP "arrodillado" ante EH Bildu y que "tiende la mando" al PNV

Actualizado 14/04/2019 14:16:53 CET

El líder de Vox reparte críticas entre la "derechita cobarde", los "enemigos de España" y la "banda de la capucha del PNV"

VITORIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado el "penoso" espectáculo que ofrece un PP que "se arrodilla" ante EH Bildu, que "tiende la mano" al PNV cada vez que necesita de sus votos, y que ha "traicionado a la patria" por sus propios intereses. Abascal también ha lanzado duros reproches al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, a quien se ha referido como "el enemigo de más de media España".

Abascal ha participado este domingo, en Vitoria, en un acto electoral de Vox, que no ha logrado llenar el auditorio habilitado para el mitin, de forma que buena parte de las sillas de la sala han quedado vacías.

El líder de Vox ha atribuido la escasa afluencia de público al acto al hecho de que en Euskadi "es mucho más difícil" atraer a los ciudadanos a un mitin de su partido, ya que se trata de un territorio en el que "durante mucho tiempo se ha perseguido la libertad y se ha acabado con la vida de las personas".

Aunque durante el acto de este domingo no se ha producido incidente alguno, Abascal ha vuelto a referirse a las protestas que se registraron el sábado en sus intervenciones en San Sebastián y Bilbao, por las que varias personas fueron detenidas.

Abascal ha denunciado que los partidarios de Vox "tuvieron que soportar a los cachorros" del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha criticado la actitud del Gobierno Vasco y de aquellos a quienes se ha referido como "la banda de la capucha del PNV". El dirigente de Vox ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber "permitido" el "acoso sistemático" a los simpatizantes de su partido.

Abascal ha dirigido duras acusaciones a la actitud del Partido Popular y a Ciudadanos por haber permitido, durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, que "avanzase el golpe" de los soberanistas catalanes, al aplicar una intervención de la autonomía catalana "de risa" y "permitir" la fuga del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"INCUMPLIMIENTOS" EN ANDALUCÍA

"Por eso no podemos confiar en ellos", ha advertido. Abascal, además, ha acusado a ambas formaciones, que gobiernan en Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, de estar "frustrando" la alternativa política en esa comunidad autónoma, al no "cumplir" los acuerdos a los que habían llegado.

El presidente de la formación, que ha vuelto a referirse al PP como "la derechita cobarde" y a Ciudadanos como "la veleta naranja", ha mostrado su preocupación por la actitud de algunos dirigentes del PP como su vicesecretario general, Javier Maroto.

Abascal se ha referido a los pactos alcanzados por Maroto con EH Bildu durante su etapa como alcalde de Vitoria, así como a la actitud que ha mantenido en algún debate durante esta campaña electoral. "Es muy penoso ver a Maroto arrodillarse ante el macho alfa de EH Bildu, con la que hace poco decía que había que pactar", ha denunciado.

También ha respondido a las críticas que le dirige el líder del PP, Pablo Casado, a quien ha reprochado que presida una formación que, como el Partido Popular, "ha traicionado a la patria y a sus convicciones".

Abascal ha recordado los pactos presupuestarios alcanzados en los últimos años entre el PP y el PNV. Además, ha censurado que pese a la "traición" de los 'jeltzales' al PP por apoyar la moción de censura contra Rajoy, el presidente de esta formación en Euskadi, Alfonso Alonso, no haya dudado en volver a "tender la mano" al PNV para posibles acuerdos en el futuro. "Vox nunca pactará con el PNV", ha advertido, tras lo que ha asegurado que la formación 'jeltzale' tiene "el virus de la traición".

En el caso del PSOE, el presidente de Vox ha advertido sobre la supuesta intención de los socialistas de pactar con los "golpistas" catalanes tras las elecciones generales y con los "chavistas" de Unidas Podemos.

"LIBERTICIDAS"

Abascal ha llegado a asegurar que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, es "el enemigo de más de media España" por haberse "apoyado en los comunistas liberticidas y en los que justificaron a ETA".

Por otra parte, ha reiterado sus críticas a la inmigración, y ha defendido que hay que reforzar el "control" de las fronteras para garantizar una inmigración "regulada". En el caso de Euskadi, ha afirmado que la Renta de Garantía de Ingresos ha generado un "efecto llamada".

Según el dirigente de Vox, estas ayudas se entregan "incluso a los yihadistas". Además, ha denunciado que el PNV practica un "racismo contra los españoles" mientras "apuesta por la inmigración masiva en España". También ha criticado la actitud del PP y Ciudadanos en este tema, al considerar que actúan con "cobardía" al no "enfrentarse" al "discurso insensato de la inmigración masiva.

"BANDERA PISOTEADA"

En el acto también ha intervenido el cabeza de lista por Álava para el Congreso de los Diputados, Josep Antonio Crespo, quien ha asegurado que en el Estado español "no existe la libertad de expresión" y ha denunciado que "algo va mal en España" cuando "se pisotea la bandera" y se "humilla y pisotea" a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Crespo, que ha asegurado que todo esto ocurre porque "la derecha cobarde y los gobiernos miserables de este país no han hecho lo que tenían que hacer", ha advertido a los "totalitarios e intolerantes" que no lograrán sus objetivos. Además, ha advertido de que no es suficiente con votar en las próximas elecciones generales, dado que "la lucha por España nunca termina".