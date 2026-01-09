Abete (PSE) pide a Aburto que "se centre en Bilbao" y dice que su opinión sobre adelantar elecciones "no es la del PNV"

Archivo - La edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, ha pedido al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que "se centre en los retos" de la Villa y ha asegurado que la opinión del regidor bilbaíno sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales que trasladó ayer "no es la del PNV".

En declaraciones a Europa Press, Abete ha respondido, de esta forma, al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), quien este pasado jueves consideró que, ante la situación de "incertidumbre" en la que se encuentra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, es "momento de dar la palabra a la ciudadanía", en referencia a la convocatoria de elecciones generales.

Abete ha dicho que, como socia de gobierno del PNV en el Consistorio bilbaíno, no comparte las declaraciones y la opinión de Juan María Aburto.

Además, tras considerar que son "opiniones personales del propio Aburto", porque le "consta que no es la opinión del PNV", Nora Abete ha recordado al alcalde que "el Partido Socialista es quien da estabilidad en España, en Euskadi y también en Bilbao".

Por ello, ha pedido al alcalde que "se centre en los retos que tenemos, que se centre en Bilbao, que para eso nos ha elegido la ciudadanía" y ha advertido que "esas opiniones" expresadas por Aburto "no están en nuestro plan de mandato".