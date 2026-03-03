Abierta hasta el 21 de abril la quinta edición de Premios a la Innovación Alimentaria de Euskadi

Archivo - F4F - Expo Foodtech en el BEC de Barakaldo. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Mar.

Los Premios BTEM - Premios a la Innovación Alimentaria de Euskadi, una iniciativa promovida por el centro tecnológico Azti y Basque Food Cluster que busca identificar y reconocer a las empresas más disruptivas del sector, ha abierto hasta el próximo 21 de abril su quinta edición.

Según han explicado sus impulsores, los galardones distinguen proyectos empresariales que "estén marcando la diferencia" a través del desarrollo de nuevos productos, la mejora de procesos o la puesta en marcha de estrategias de mercado innovadoras.

Los premios reconocen iniciativas de alto impacto, independientemente de la dimensión de la compañía, desde pequeñas empresas, startups y proyectos emergentes hasta compañías consolidadas, ya que el jurado valorará especialmente el grado de innovación y su capacidad transformadora en la cadena de valor alimentaria.

Los Premios BTEM se estructuran en tres categorías de Innovación Tecnológica, Innovación Empresarial e Innovación en Mercados. El jurado valorará, además del grado de innovación, el impacto generado y su potencial de desarrollo futuro, así como la contribución de las iniciativas a la sostenibilidad en sus dimensiones social, medioambiental y de respeto a los derechos humanos.

El fallo del jurado se dará a conocer en el marco de Food 4 Future - Expo Foodtech, foro internacional que se celebrará los días 27 y 28 de mayo de 2026 en el Bilbao Exhibition Center.

Según ha señalado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco y presidenta de Azti, Amaia Barredo, los galardones "contribuyen a reforzar el posicionamiento de Euskadi como territorio referente en innovación alimentaria y reconocen a las empresas que, con su esfuerzo y visión, generan valor económico y social en un sector estratégico".

Para el presidente de Basque Food Cluster, Manu Giner, "los BTEM no solo reconocen el talento empresarial, sino que refuerzan el ecosistema de colaboración del sector, generando un espacio donde empresas, centros tecnológicos e instituciones comparten visión y construyen futuro".