Abierta la convocatoria para participar en la selección de cortometrajes Kimuak 2026

Archivo - Imagen del cortometraje 'Todo lo cubre la sal', seleccionado en el catálogo Kimuak 2024 - BASQUE AUDIOVISUAL - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del programa público Kimuak, destinado a la promoción, difusión y distribución de producciones audiovisuales de corta duración, se ha abierto hasta el próximo 15 de mayo. Los cortometrajes seleccionados en este proceso se incluirán en el catálogo Kuimuak 2026 y se promoverán en espacios especializados, tanto a nivel nacional como internacional.

Según han explicado desde Etxepare Euskal Institutua, la selección en esta edición de Kimuak conllevará una dotación económica para la productora de cada obra, destinada a la contratación de servicios de distribución y a cubrir los gastos asociados.

Las personas interesadas en participar deberán presentar trabajos cuya duración no supere los 30 minutos. Cada participante podrá presentar más de una obra, siempre que hayan sido finalizadas a partir del 1 de junio de 2025.

En ese sentido, se aceptarán producciones en euskera de todo el ámbito geográfico de la lengua vasca, y en el caso de los cortometrajes realizados en la Comunidad Autónoma Vasca podrán presentarse en cualquier idioma.

Los cortometrajes no deberán haber sido estrenados comercialmente y podrán haber sido inscritos en un máximo de 20 festivales. Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción están disponibles en la página kimuak.basqueaudiovisual.eus.

Impulsado por el Gobierno Vasco desde 1998, el programa está gestionado por Zineuskadi y financiado por Etxepare Euskal Institutua. Cuenta con la colaboración de la Filmoteca Vasca en la proyección de los títulos seleccionados.