Abierta la inscripción para las becas a jóvenes vasco en el Museo Guggenheim de Nueva York

BILBAO 13 Mar.

Los Museos Guggenheim de Bilbao y Nueva York han abierto, hasta el próximo 12 de abril, la 12ª edición del programa de becas para jóvenes de Euskadi que deseen tener una experiencia profesional en el campo artístico y museístico en diferentes departamentos del museo en Nueva York.

El programa concederá becas a cuatro jóvenes, que contarán con una ayuda económica de 6.000 dólares, y se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre.

Según han explicado desde el Guggenheim, el programa de becas de otoño ofrece una experiencia profesional en el campo artístico y museístico en diferentes departamentos del Museo en Nueva York y está dirigido a estudiantes de último curso o de posgrado y a recién licenciados que hayan finalizado sus estudios después del 6 de octubre de 2025, que sean nacidos o residentes en el País Vasco desde el 1 de enero de 2024 y que tengan un nivel alto de inglés escrito y hablado.

Las prácticas en esta edición se podrán desarrollar en las siguientes áreas: curatorial, diseño de exposiciones, comunicación y marketing, educación y desarrollo.

Durante el periodo de prácticas, deberán desarrollar un proyecto individual, asistir a reuniones y participar en las actividades correspondientes a su departamento y complementando su experiencia con visitas a galerías, colecciones privadas, casas de subastas y otros museos de la ciudad.

Tanto las becas para estudiantes como el programa de estancias para artistas emergentes se enmarcan en la renovación del Acuerdo de Gestión del Museo Guggenheim Bilbao firmado en diciembre de 2014 con la Solomon R. Guggenheim Foundation, que profundiza en la colaboración entre ambas instituciones a través de nuevos proyectos.