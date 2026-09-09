Abierta la inscripción a la OPE penitenciaria con 379 plazas en Euskadi para la Escala de Ayudantes en Ejecución Penal

OPE en Euskadi. - GOBIERNO VASCO

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción a la OPE penitenciaria con 379 plazas para la Escala de Ayudantes en Ejecución Penal de la Administración Penitenciaria de la Comunidad Autónoma vasca estará abierto hasta el próximo 2 de octubre y también sigue abierto el plazo para optar a las 461 plazas de la segunda convocatoria de OPEs para la Administración General, según ha informado el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

Según ha explicado la Consejería, las nuevas OPEs se enmarcan en el Plan Eki, que es la respuesta integral del Gobierno Vasco a la nueva era del empleo público en la Administración General de Euskadi y que tiene como objetivo fortalecer los servicios públicos y construir la administración del futuro.

Para ello, ha destacado, el plan impulsa el conocimiento "como palanca de cambio", refuerza las competencias digitales, profesionales y de talento del personal público y apuesta por "el relevo generacional ordenado" a través de la transmisión del conocimiento y de la incorporación de nuevos perfiles a la administración.

El plazo de inscripción a la convocatoria por la cual se convocan un total de 379 plazas correspondientes a la Escala de Ayudantes en Ejecución Penal de la Administración Penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi estará abierto hasta el 2 de octubre y la inscripción deberá realizarse de forma telemática a través de euskadi.eus.

Esta tercera convocatoria se suma a las dos anteriores puestas en marcha en mayo, con 201 plazas, y en agosto, con 461 plazas, para la Administración General de Euskadi. El plazo de inscripción a las 461 plazas continúa abierto hasta el 16 de septiembre.

PREPARACIÓN Y EXÁMENES

Para facilitar la preparación de las pruebas, las personas aspirantes tienen a su disposición toda la información relativa a los procesos selectivos en la página web ivap.eus, incluidos los temarios, los modelos de exámenes, información relativa a las pruebas de competencias y otros materiales de apoyo.

Los exámenes de la primera convocatoria (mayo) -a la que se han inscrito más de 4.600 personas- se iniciarán en octubre, mientras que la primera prueba de las escalas incluidas en la segunda convocatoria (agosto) está prevista para enero de 2027 y el primer examen correspondiente a esta tercera convocatoria está prevista entre octubre de 2026 y enero de 2027.

1.739 PLAZAS ESTE AÑO

El Gobierno Vasco anunció a principios de año la convocatoria de un volumen inicial de 1.739 plazas este 2026, distribuidas en 15 categorías laborales y 44 escalas de personal funcionario. Con las tres OPEs puestas ya en marcha, se han convocado más de 1.000 plazas en 13 categorías y 18 escalas.

Las casi 700 plazas restantes se convocarán antes de que finalice el año, ya que el Gobierno Vasco continúa completando el calendario de procesos selectivos con nuevas convocatorias con el objetivo de "seguir reforzando los servicios públicos y la consolidación del empleo público".