Abierto el plazo para el X Concurso de Poesía en euskara de Donostia Kultura de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo para participar en el X Concurso de poesía en euskara de Donostia Kultura de San Sebastián está abierto hasta el 31 de diciembre. Las bases del certamen que Donostia Kultura organiza junto con la editorial Balea Zuria ya se han publicado.

Este concurso tiene como finalidad "la difusión de la poesía en euskara y dar impulso a las jóvenes escritoras y escritores", por ello, se dirige a nuevos autores y autoras menores de 35 años, según ha recordado Donostia Kultura en un comunicado.

Los trabajos tendrán que tener una extensión de entre 600 y 1.000 líneas de versos y tanto el tema como las rimas y el número de sílabas serán libres.

El jurado estará formado por Itxaro Borda, Aritz Gorrotxategi y Eli Tolaretxipi. El nombre de la ganadora o ganador se hará público antes del 12 de marzo de 2027.

El premio será de 1.000 euros y una acuarela del pintor Imanol Larrinaga. Además, la editorial Balea Zuria publicará el trabajo ganador y el autor o autora será invitado a participar en el recital Poesía y Pensamiento, en junio de 2027. Los trabajos han de enviarse por correo electrónico a 'dkpoesialehiaketa@donostia.eus'.