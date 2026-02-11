Abierto el plazo de la convocatoria 2026 de la Beca Xabier Lete a la Creación Literaria en Euskera

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA han abierto el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria 2026 de la Beca Xabier Lete a la Creación Literaria en Euskera, una iniciativa destinada a impulsar la creación literaria en euskera y a apoyar el talento de escritoras y escritores con una trayectoria en proceso de consolidación, según ha informado el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

La beca, dotada con 70.000 euros brutos, ofrece a la persona seleccionada la posibilidad de dedicar un año íntegramente al desarrollo de una novela original en euskera, en condiciones de dedicación exclusiva. El objetivo es facilitar el abordaje de proyectos literarios ambiciosos y "contribuir al fortalecimiento del sistema literario en lengua vasca".

Esta convocatoria se enmarca en el compromiso compartido del Gobierno Vasco y la Fundación BBVA con el apoyo al talento creativo, el fomento de la lectura y la generación de contenidos culturales en euskera, "reforzando su presencia y proyección en un contexto cultural cada vez más globalizado", según la Consejería.

La Beca Xabier Lete nació en 2024 fruto de la colaboración entre ambas instituciones. Desde su creación, han sido seleccionados Eider Rodríguez Martín, ganadora de la primera edición, gracias a un proyecto de novela de ficción, y Patxi Zubizarreta, seleccionado en la convocatoria de 2025, por una novela de carácter introspectivo centrada en lo íntimo y lo cotidiano.

La Beca Xabier Lete está dirigida a personas físicas mayores de edad, en período de vida laboral, que hayan publicado y comercializado al menos una obra literaria en euskera. El proyecto seleccionado deberá desarrollarse en un plazo de doce meses desde la aceptación de la beca y estar finalizado al término de ese periodo.

El plazo de presentación de solicitudes, abierto este pasado martes, finalizará el próximo 10 de abril de 2026 a las 13.00 horas. Las solicitudes deberán presentarse en formato digital, conforme a las bases de la convocatoria, disponibles en las páginas web del Gobierno Vasco y de la Fundación BBVA.