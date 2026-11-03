Abierto el plazo de presentación de candidaturas a los Premios Retail Digital Sariak de la Cámara de Comercio de Bilbao

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos y profesionales del comercio, la hostelería y los servicios de Bizkaia ya pueden presentar sus candidaturas a los Premios Retail Digital Sariak, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bilbao que tiene como objetivo poner en valor la contribución del sector a la innovación y a la sostenibilidad, así como al dinamismo de las ciudades, los pueblos y los barrios del Territorio.

Con la convocatoria de estos premios, la Cámara de Bilbao y las entidades colaboradoras buscan, asimismo, "impulsar un cambio cultural en el sector del retail de Bizkaia, reforzando la apuesta por la digitalización y la mejora como fórmula para mantenerse, mejorar sus resultados y crear oportunidades frente a los retos que afronta el sector".

La edición 2026 de los Premios Retail Digital Sariak cuenta con siete categorías a las que pueden presentar sus candidaturas el comercio, la hostelería y los servicios de Bizkaia a partir de este mismo martes.

Las categorías son: mejor web corporativa; mejor web de comercio electrónico; mejor uso del social media Retail más completo; espacio comercial más innovador; mejor establecimiento sostenible; y mejor escaparate de Bizkaia (premio del jurado y premio del público). Asimismo, en esta edición se hará entrega de un premio especial a la trayectoria digital.

La presentación de candidaturas, que comienza este martes, finalizará el 14 de diciembre y se realizarán en la web concursos.camarabilbao.com/retail-digital. La entrega de premios tendrá lugar el 14 de enero de 2027.

Los premios Retail Digital Sariak cuentan con el patrocinio de Kutxabank, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, Global Datum, Iberdrola, El Corte Inglés y Baqué Café, y la colaboración de El Correo y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina.