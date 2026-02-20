Abraham Cupeiro actúa este viernes en Tolosa y el sábado en Bilbao con su espectáculo musical 'Los sonidos olvidados'

Abraham Cupeiro - DIEGO SEGADE

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El multiinstrumentista y creador gallego Abraham Cupeiro actúa este viernes en el teatro Leidor de Tolosa y el sábado, en el Campos Elíseos de Bilbao, con su espectáculo musical 'Los sonidos olvidados' donde combina tradición, creación contemporánea y nuevos lenguajes escénicos.

En un comunicado, la agencia de comunicación cultural GNews ha informado de que el músico lucense se ha embarcado este 2026 en una gira que en febrero y marzo incluye ocho conciertos y que recorrerá, a lo largo de este año y en 2027, diversas ciudades de España y del extranjero, en montajes donde el multiinstrumentista combinará "formatos reducidos de alta calidad artística, grandes producciones sinfónicas y nuevos estrenos" han explicado desde GNews.

Tras cerrar un año "histórico" en 2025, Cupeiro dio por concluido un ciclo "especialmente significativo" con la despedida en Galicia de su proyecto 'Loira', su trabajo "más personal" hasta la fecha, y la continuidad de 'Resonando en el pasado', su propuesta "más divulgativa, que sigue recorriendo auditorios de todo el país con localidades agotadas y una acogida creciente".

De formación clásica y una trayectoria marcada por la recuperación de instrumentos históricos, Abraham Cupeiro ha construido un lenguaje propio en el que dialogan la tradición ancestral, la creación contemporánea y la experimentación sonora con una propuesta basada en "la investigación sonora y el diálogo entre pasado y presente".

Su trabajo como multiinstrumentista, constructor e investigador se materializa en espectáculos que trascienden estilos y formatos, desde el directo íntimo hasta la gran producción orquestal. Cupeior saltó a la fama tras participar en la banda sonora de grandes producciones cinematográficas como 'Gladiator II', documentales producidos por Spielberg y colaboraciones con el compositor oscarizado Hans Zimmer.

GIRA FEBRERO Y MARZO

La gira que lleva a cabo durante este mes de febrero combina formatos a trío y sinfónicos, montajes en los que el músico y divulgador presenta 'Los Sonidos Olvidados (Os Sons Esquecidos)' en un periplo que arrancó este jueves en Santander, prosigue este viernes en Tolosa y continúa este sábado en Bilbao (sábado 21).

Con un espectáculo que "pone el foco en la esencia sonora y la cercanía con el público", Cupeiro proseguirá la gira el sábado 28 de febrero, en Villafranca de los Barros, donde pondrá en escena 'Pangea', interpretado junto a la banda sinfónica local, en una propuesta que combina "la fuerza del formato sinfónico con el carácter universal de su repertorio".

Ya en marzo, el músico dará el salto a grandes escenarios, estrenos y propuestas, siendo "uno de los hitos" de la gira 2026 la presentación de 'Mythos', el domingo 1 de marzo en Sevilla, en el Cartuja Center, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en una jornada en la que el artista ofrecerá una doble función.

El viernes 20 de marzo, 'Pangea', que el músico publicó en un disco grabado junto a la Royal Philarmonic Orchestra, llegará a Pamplona, donde actuará junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Ya el sábado 28 y el domingo 29 (ambos en doble función), en la Iglesia de Santa María de Vilabade de Castroverde (Galicia), Cupeiro estrenará 'Ao son de Santa María de Vilabade', proyecto concebido como "un formato íntimo con cuarteto de cuerda y con un cuidado artístico especial, que refuerza el carácter experimental y cercano de esta nueva etapa".