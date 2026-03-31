El absentismo laboral en Álava se sitúa en el 11,55% y lidera el ranking estatal, según SEA

Presentación del Observatorio de SEA sobre absentismo - SEA

VITORIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

SEA ha señalado que el absentismo continúa siendo "la principal preocupación del tejido empresarial alavés" y que, pese a sufrir una evolución moderada (sube del 10,5% al 11,5%), mantiene "una tendencia ascendente y sigue liderando el ranking estatal", una situación que "refuerza la necesidad de seguir avanzando en soluciones prácticas y coordinadas que permitan a las empresas afrontar este desafío con mayores garantías".

Esta es la principal conclusión que han arrojado los resultados del segundo Observatorio del Absentismo Laboral de SEA Empresas Alavesas hechos públicos este martes, dentro de una iniciativa que se enmarca en el 'Programa Integral de Gestión y Reducción del Absentismo' que la organización viene desarrollando desde 2025.

La patronal de empresas alavesas ha manifestado que "el absentismo sigue siendo un reto de primer orden para la competitividad de las empresas", por lo que "contar con un conocimiento más preciso de la situación les permite actuar de forma más eficaz y orientar mejor los recursos".

La encuesta, realizada entre más de 300 empresas, tiene como objetivo conocer en profundidad la percepción sobre el absentismo, cómo se define, qué nivel de preocupación genera y qué medidas, especialmente en el ámbito de la gestión de personas, se están aplicando actualmente. El análisis permite identificar el punto de partida real de las organizaciones y detectar áreas concretas en las que es posible actuar desde el ámbito empresarial.

En este sentido, el Observatorio no solo aporta una fotografía actualizada de la situación, sino que también sienta las bases para el diseño de nuevas iniciativas de apoyo adaptadas a las necesidades detectadas.

Sobre la base de este diagnóstico, SEA ha avanzado las principales líneas de actuación que marcarán el desarrollo del programa durante este año. Estas iniciativas, que cuentan con el apoyo de la Diputación Foral, estarán orientadas a reforzar la capacidad de las empresas para "prevenir y gestionar el absentismo desde un enfoque integral".

PLAN DE ACTUACIÓN

El plan contempla actuaciones dirigidas a profundizar en la identificación y difusión de buenas prácticas empresariales, poniendo el foco en modelos de gestión eficaces y replicables, así como a reforzar el acompañamiento personalizado a las empresas, facilitando el diseño e implantación de planes específicos adaptados a su realidad.

Por otro lado, pretende impulsar herramientas prácticas que permitan mejorar la gestión de las ausencias, desde la medición hasta la intervención, y fomentar una cultura organizativa más preventiva, basada en la corresponsabilidad y la gestión estratégica de las personas.

Estas líneas dan continuidad al trabajo iniciado el pasado año, en el que cerca de un centenar de empresas ya han participado en distintas fases del programa, desde el diagnóstico inicial hasta los seminarios especializados.

Con la presentación de este segundo Observatorio, SEA da un paso más en su apuesta por abordar el absentismo desde "una perspectiva estructural". La organización insiste en la necesidad de avanzar desde el análisis hacia "la implementación de medidas concretas que tengan impacto real en las empresas".