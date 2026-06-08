La abstención de EH Bildu permite al PNV avanzar en la tramitación de su reforma para 'blindar' el euskera en las OPE

Reunión de la ponencia que estudia las enmiendas presentadas a las modificaciones de la Ley de Empleo Público Vasco - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abstención de EH Bildu ha propiciado que siga adelante la tramitación de la reforma legal impulsada por el PNV para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público en Euskadi, una propuesta ante la que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha mantenido este lunes su rechazo en fase de ponencia.

La reforma de la Ley de Empleo Público impulsada por el PNV deberá pasar ahora a la fase de debate y votación en comisión, como paso previo --si es que supera este nuevo trámite-- a la votación definitiva en el pleno.

La propuesta del PNV ha sido tramitada en ponencia gracias a la abstención de EH Bildu, dado que el resto de grupos parlamentarios representados en la ponencia --PSE, PP y Sumar-- la han rechazado, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

EH Bildu ha explicado que, con este gesto, pretenden "seguir dando cauce a la negociación" abierta con el PNV en torno a esta reforma. Además, ha destacado que mantendrán vivas, para su debate en las próximas fases de tramitación, las enmiendas que ha presentado a la propuesta 'jeltzale'.

La formación soberanista considera que, "en plena ofensiva política, mediática y judicial contra el euskara", es necesario agotar todas las vías para tratar de alcanzar un acuerdo en torno a este asunto.

A diferencia de lo que ha ocurrido con la propuesta del PNV, la reforma de la Ley de Empleo impulsada por EH Bildu --destinada, también, a reforzar la seguridad jurídica de los requisitos en materia de euskera en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE)-- no ha salido adelante al recibir el voto en contra del resto de formaciones.