Se abstienen los tres jueces que iban a enjuiciar la supuesta filtración de exámenes de la OPE de Osakidetza de 2018

Archivo - Palacio de la Justicia de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava que iban a juzgar la supuesta filtración de exámenes de la OPE de Osakidetza de 2018 han pedido abstenerse al haber intervenido en algún momento del procedimiento, según explican en los informes que han presentado.

Según ha informado el TSJPV, una de las magistradas alega en su escrito que su petición se debe a que participó en la instrucción de la causa cuando desempeñó funciones en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz entre 2019 y 2021.

Por su parte, la otra jueza y el otro juez han argumentado que ellos dictaron un auto en septiembre de 2025 en el que se revocó el sobreseimiento provisional acordado por la instructora del procedimiento en relación con los dos encausados, lo que implica "un supuesto claro de afectación de la imparcialidad objetiva" que les obliga a apartarse del enjuiciamiento.

ANÁLISIS DE LOS INFORMES

Los informes han sido trasladados al presidente de la Audiencia alavesa, José Luis Núñez Corral, para que desarrolle el procedimiento que permita, siguiendo el orden establecido por ley, completar la composición de la Sección Segunda con otros magistrados que deberán decidir si las razones de abstención de sus compañeros están justificadas o no.

Precisamente, el pasado día 16 se suspendió la vista preliminar del juicio previsto para el día 20 por un posible cambio en la composición del tribunal. Los dos acusados son una opositora del examen de Cirugía Plástica y un médico, vocal del tribunal. La Fiscalía solicita para para ellos dos años de prisión.