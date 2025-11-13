Abunza comparecerá el 18 de noviembre a petición de EH Bildu Bilbao para dar explicaciones sobre las terrazas de Marzana

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público de Bilbao, Asier Abaunza, comparecerá el próximo 18 de noviembre en comisión, a petición del grupo municipal de EH Bildu, para aclarar las gestiones realizadas en el Muelle de Marzana, en relación a la concesión de autorizaciones para instalar terrazas a los locales hosteleros de la zona, y a la posterior de suspensión de las mismas.

Tras solicitar el grupo municipal de EH Bildu Bilbao la comparecencia del director de Espacio Público, Asier López, para dar explicaciones sobre este asunto, el consistorio bilbaíno ha informado que será Asier Abaunza el que finalmente comparecerá para aclarar la gestión realizada por la dirección de Espacio Público a la hora de conceder las autorizaciones.