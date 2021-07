Aburto asegura que la Policía de Bilbao reforzará su actuación para cumplir el nuevo decreto y seguirá multando

Cree "enormemente preocupante" la sentencia del TC y que "algunos jueces debieran pensar en que tienen que ser también parte de la solución"

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que la Policía Municipal reforzará su actuación y dedicará "todos los recursos disponibles" para hacer cumplir el nuevo decreto que incluye modificaciones respecto a las restricciones del anterior dictado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 7 de julio, y también seguirán multando y sancionando "con absoluta firmeza", a la vez que ha advertido que "la responsabilidad para luchar contra el virus no tiene edad".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aburto se ha referido al nuevo decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu, que entrará en vigor este sábado y que determina la imposibilidad de permanencia en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones de personas, durante la franja horaria que va de las 00.00 horas a las 06.00 horas en espacios públicos de la Comunidad Autónoma Vasca.

Según ha apuntado, el decreto pretende, entre otras cosas, "una gran sensibilización social en torno a tres cuestiones que devienen como claves: el refuerzo del uso de la mascarilla, evitar el participar en encuentros festivos donde no se cumplan los protocolos y las medidas y evitar que entre las doce de la noche y las seis de la mañana esos entornos de espacio público que son, muchas veces, usados como lugares de encuentro, disfrute y botellones se usen de esa manera".

En ese sentido, ha indicado que a la Ertzaintza y a las policías locales "nos va a tocar realizar la vigilancia, y lo vamos a hacer utilizando todos los recursos disponibles que tengamos para cumplir con lo que el decreto requiere".

Tras recordar que los botellones están prohibidos y es "una realidad que tenemos que tener en cuenta", Aburto ha indicado que desde el Ayuntamiento van a intentar "reforzar nuestra actuación e insistir en la actuación de la lucha contra esas prácticas que se han revelado como prácticas que causan una propagación del virus muy grande y que, por lo tanto, tiene que ser minimizada".

A su entender, es el momento de "la responsabilidad de todos, tenemos que sentirnos parte de la solución y no ser un problema". "La responsabilidad no tiene edad, todos necesitamos ser responsables para luchar contra este virus", ha insistido.

Sobre la posibilidad de cerrar parques o espacios donde suelen hacerse botellones, Aburto ha reconocido que "cerrar es muy difícil" y ha remarcado que "hay una prohibición de estar en esos parques y en esos lugares a esas horas y, por lo tanto, la Policía Municipal, en coordinación y colaboración con la Ertzaintza, estará al quite para realizar una vigilancia adecuada y, cuando sea necesario, sancionar con absoluta firmeza".

La Policía Municipal, ha apuntado, "tiene unas funciones claras de seguridad, de evitar el delito y de que cuando se produce el delito intentar detener al delincuente" y "no podemos dejar esa parte que tiene que ver con la seguridad", mientras que la parte referida a la pandemia "tiene que ver más con la convivencia y lo sanitario". "Evidentemente, nos vamos a dedicar a ambas cosas y vamos a dedicar todos los recursos que tengamos disponibles para hacer cumplir el decreto", ha insistido.

En ese sentido, ha recordado que durante lo que llevamos de pandemia la Policía Municipal de Bilbao ha realizado más de 19.000 sanciones y, de ellas, más de 1.700 son por botellón. El alcalde ha destacado que la Policía Local "viene actuando con mucha diligencia en cada uno de los casos" y, en estos momentos, ha asegurado que seguirán multando y reforzarán la actuación "para hacer cumplir el decreto".

Aburto ha señalado la necesidad de "entender que no es el momento propicio para realizar ese tipo de actividades en esos entornos" y ha advertido que "el deber" al que hace referencia el decreto "es multable porque, entre otras cosas, la prohibición existe en las ordenanzas municipales" y el decreto "lo que quiere es reforzar esa idea".

El alcalde, que se reunirá este jueves con la edil de Seguridad, Amaia Arregi, para establecer las actuaciones de cara a hacer cumplir el decreto, ha precisado que "no es toque de queda, porque podemos estar en la calle" y ha pedido "una actuación responsable" entre las doce de la noche y las seis de la mañana "para evitar y minimizar la propagación del virus".

Aburto ha dicho que, ante la evolución de la pandemia, no hay que generar "ni miedos de falsas expectativas" y ha señalado se permanece en un marco en el que "la incertidumbre está muy presente y hay que gestionar esa incertidumbre". En su opinión, "no es el momento de decir qué va a pasar en las próximas semanas porque no lo sabemos exactamente, sino de seguir diciendo a la ciudadanía que tenemos que ser responsables".

Asimismo, ha defendido que sea el comité técnico asesor del LABI el que diga qué es lo que hay que hacer y, desde la parte institucional, "ser muy respetuosos con esos criterios y ponerlos en práctica".

'ZONA ROJA'

Aburto, que ha dicho que "no sería de extrañar" que Bilbao, que ayer tuvo una tasa de incidencia acumulada de 349 casos por 100.000 habitantes, en los próximos días esté en 'zona roja' por alta incidencia del covid, ha insistido en la necesidad de "intentar minimizar que esa propagación del virus continúe con estas magnitudes y que cuanto antes podamos empezar a bajar".

En cuanto al brote conocido esta semana en el albergue de Altamira, ha dicho que se han habilitado instrumentos para confinar a las personas contagiadas y la situación "está controlada tanto desde el punto de vista sanitario como social".

En relación a la Aste Nagusia, Aburto ha advertido que "no hay fiestas, no hay Aste nagusia, y, en esa semana, ni siquiera hemos organizado actidades culturales, precisamente para dejar claro que en esa semana no hay nada". "Tenemos que ser taxativos y firmes: no hay fiestas, no hay Aste Nagusia", ha insistido, para confiar en que "la ciudadanía lo entienda".

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por otro lado, Aburto ha calificado de "enormemente preocupante" la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020.

El alcalde ha dicho que, a veces, tiene la sensación de que "puede haber elementos de la judicatura que viven en una realidad diferente a la que vivimos los demás". Así, ha señalado que en toda Europa se han producido confinamientos y se han utilizado los estados de alarma o emergencia sanitaria, "y en ningún caso, que yo sepa, el estado de excepción, que es para cuestiones de orden público", mientras que el estado de alarma es para "catástrofe sociales o emergencias sanitarias".

Tras recordar que el Tribunal Supremo "avaló la medida del estado de alarma como el instrumento adecuado", Aburto ha señalado que el Constitucional "se ha pronunciado en varias resoluciones por un lado avalando el confinamiento como un instrumento de lucha contra la pandemia, y, por otro lado, avalando el que el derecho a la vida y a la defensa de un sistema de protección sanitaria deben estar por encima de algunos derechos fundamentales".

Aburto ha insistido que es una sentencia que "le cuesta mucho entender" y ha considerado que "algunos jueces debieran pensar en que tienen que ser también parte de la solución".