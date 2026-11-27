Concentración contra el asesinato machista de Bilbao encabezada por el alcalde Juan Mari Aburto (centro), la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.

Concentración contra el asesinato machista de Bilbao encabezada por el alcalde Juan Mari Aburto (centro), la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro. - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha condenado el "trágico asesinato" de una mujer en Bilbao este jueves por la noche, apuñalada por su expareja, y ha llamado a todos a "alzar la voz" para decir "claramente" que la violencia machista "no tiene ningún sentido", y advertir de que "el silencio no puede instalarse en nuestra sociedad".

Aburto ha realizado estas declaraciones, en las escalinatas del Ayuntamiento, al término de la concentración de repulsa del crimen machista y en solidaridad con familiares y allegados de la víctima convocada por el Consistorio y a la que se han sumado representantes de todos los grupos políticos municipales, consejeros del Gobierno vasco, diputados y junteros forales de Bizkaia y de diversas instituciones y cuerpos policiales.

En el acto han estado presentes, además de Aburto; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria; el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada; la directora de Emakunde, Miren Elgarresta; y la secretaria de Estado de Memoria Democrática, María Guijarro.

Asimismo han participado en la convocatoria el presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, y el del Bizkaia Buru Batzar, Íñigo Ansola, así como las cabezas de lista por Bizkaia, Idoia Sagastizabal (PNV) y Esther Martínez (PP) o el coordinador general de Podemos Euskadi, Richard Vaquero.

La concentración silenciosa, a la que se han sumado decenas de ciudadanos se ha prolongado durante cinco minutos, transcurridos los cuales, todos los presentes han dedicado un aplauso de apoyo a la familia y allegados.

En sus primeras palabras a la conclusión de la convocatoria, Aburto ha traslado su solidaridad a la familia, amigos y, sobre todo, al hijo e hija de la víctima, y ha dicho que este "asesinato golpea de lleno en una familia y arrebata la vida a una mujer con un proyecto de vida ilusionante y que deja a un niño y a una niña, de 4 y 6 años, sin su madre".

Pero, además, ha advertido que "este asesinato golpea también en el centro de nuestra sociedad y así tenemos que sentirlo", porque "nos afecta a todos y, por tanto, la respuesta debe ser también de todos".

El alcalde ha afirmado que, ante este "trágico asesinato, el silencio no puede instalarse en nuestra sociedad", por lo que ha llamado a "alzar la voz".

"Un alzamiento de voz colectivo donde todos y todas digamos claramente que la violencia no tiene ningún sentido y que las mujeres tienen que sentirse protegidas en la sociedad en la que viven", ha instado.

"Y los demás somos responsables de esa protección que las mujeres necesitan", ha remarcado, para considerar que, "hoy más que nunca, siguen siendo absolutamente necesarias las políticas preventivas contra la violencia machista, que no pueden bajar ni un ápice, y también las políticas de lucha contra la violencia machista para hacerle frente".

Desde el Ayuntamiento, ha dicho, "entendemos que este es un fracaso del conjunto de la sociedad y, por eso, corresponde al conjunto de la sociedad alzar la voz y darle respuesta".

Por otro lado, Aburto ha trasladado que el ayuntamiento está actuando con el entorno de la víctima, también con el hijo y la hija, "para que el sistema de protección de menores funcione adecuadamente".

Asimismo, el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento ejercerá la acusación popular en este caso, tras consensuarlo con la familia de la mujer fallecida.

DIPUTADA GENERAL ETXANOBE

Por su parte, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha condenado "firmemente el asesinato" y ha lamentado que "hemos conocido la violencia en su forma más cruel, con este asesinato realizado en presencia, en este caso, de los hijos de la persona que ha resultado asesinada".

En la semana del 25N, 'Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres', Etxanobe ha defendido que este día tiene "pleno sentido y que requiere una acción institucional con total firmeza".

"Tendremos que averiguar y buscar nuevas fórmulas de proteger la vida de esas personas que están padeciendo este tipo de violencia", ha advertido, para asegurar que, en lo que a la Diputación Foral de Bizkaia respecta, continuarán "reforzando" los servicios que prestan a las mujeres víctimas de violencia machista y "haciendo acompañamiento de las personas que en nuestro territorio sufren este tipo de violencia".

Asimismo, ha dicho que está "claro" que la ciudadanía de Bizkaia y de Euskadi en general "reprueba y está indignada con este tipo de acciones que, de vez en cuando desgraciadamente, todavía siguen sucediendo en nuestras calles, en nuestras ciudades, en Bizkaia y en Euskadi".

Elixabete Etxanobe ha considerado necesaria "una acción colectiva, que la gente salga a la calle" para, de esta manera, "poder poner fin entre todos a este problema gravísimo que todavía tenemos en nuestra sociedad".

Por último, ha trasladado a la familia, amigos y, muy especialmente a los hijos de la fallecida, "todo el cariño, el apoyo y lo que necesiten, en este caso, de la Diputación y de todo el equipo que formamos la Diputación".

EMAKUNDE

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, tras mostrar su "más firme repulsa ante este asesinato", ha puesto el acento en que se trata del primero que se registra en Euskadi en este 2026" y justo un día después del 25 de noviembre", Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En su intervención, al término de la concentración, Elgarresta ha subrayado la importancia de que la sociedad asuma "un papel activo en la prevención y acompañamiento de las víctimas" para lo cual, ha calificado de "muy importante recordar el lugar que ocupamos ante estos casos y ante cualquier caso de violencia machista".

A su juicio "ese papel, el rol que jugamos todos y cada uno en estos casos, tiene una función tanto de prevención como también de acompañamiento y de ayuda a las mujeres que sufren violencia machista".

La directora de Emakunde ha remarcado que la violencia machista "no es un problema exclusivo de las mujeres, sino de toda la sociedad, al afirmar que "esto no es un problema únicamente de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, de todos nosotros y nosotras, por lo que debemos tener un papel activo y un papel de cambio".

Por último, Elgarresta ha reafirmado el compromiso institucional para "seguir trabajando con ahínco para que tengamos políticas de igualdad que hagan posible la eliminación de la violencia machista contra las mujeres".

1137937.1.260.149.20261127125715