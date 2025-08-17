Aburto garantiza que este domingo "Abandoibarra tendrá concierto de música", tras suspenderse este sábado

El Ayuntamiento ha contratado un camión escenario como alternativa en caso de que no cobcluya el montaje del escenario en este enclave

BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha garantizado que este domingo "Abandoibarra tendrá concierto de música", tras los problemas técnicos que imposibilitaron el montaje del escenario por parte de la empresa contratada y la consecuente suspensión este pasado sábado del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador en la primera noche de Aste Nagusia.

"Una mala noticia. Fue un problema técnico de la empresa que tenía que montar el escenario. No fue capaz de hacerlo y no fue posible buscar una alternativa, dado que estábamos en la propia antesala del concierto", ha declarado Aburto durante la presentación del Txikigune este domingo por la mañana.

LA ALTERNATIVA DEL CAMIÓN

Además, ha confirmado que "se han tomado medidas" para que la empresa "pueda culminar su trabajo" de montar el escenario y, en caso de no ser posible, tienen pensada "una propuesta alternativa con un escenario grande en un camión". "Está hablado con los artistas y están de acuerdo. Luego, hoy Abandoibarra tendrá concierto de música", ha garantizado.

Por otra parte, el alcalde ha desmentido que los problemas tuvieran que ver con motivos laborales. "De hecho, la misma empresa ha montado el escenario de Txurdinaga, que hasta el miércoles no es necesario. Es una pena que no hayan sido capaces de montar el de Abandoibarra. Los problemas han sido técnicos de la propia empresa y no tienen nada que ver con problemas laborales", ha apuntado.