Aburto está "ilusionado" porque las sensaciones tras su tercera operación de cadera son mejores que las anteriores

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en su primer acto público tras dos meses de baja por su operación de cadera - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha dicho estar "ilusionado y con mucha fuerza y muchas ganas "porque las sensaciones tras su tercera operación de cadera son "mejores que las anteriores".

Aburto ha tenido este viernes su primera aparición pública en un acto del Ayuntamiento tras su operación de cadera el pasado 9 de marzo, aunque, según ha precisado, se incorporó al Consistorio este pasado martes con "una agenda interna".

Por tanto, la inauguración de la placa homenaje a la fundadora de Salbatzaile Dantza Taldea, Begoña Arroyo Aldekoa, que desarrolló sus ensayos y su labor cultural entre 1980 y 2006 en el edificio que hoy alberga el Centro Municipal de Castaños, ha sido su primer acto público, pero, según ha dicho, ha tenido reuniones en casa y ha seguido la actividad municipal durante su recuperación.

En ese sentido, ha dicho que trabajar en casa "no es lo mismo", porque "estando en contacto diario con la actividad y, sobre todo con la gente, las cosas se ven de otra manera".

Juan Mari Aburto ha dicho que se encuentra "ilusionado, con mucha fuerza y con muchas ganas porque siento que, en esta tercera operación, las sensaciones que tengo son mucho mejores que las anteriores".

Aunque ha explicado que todavía le queda tiempo de rehabilitación, fisioterapia y recuperación", ha asegurado que las cosas se ven de otra manera y con muchas ganas".

Por otro lado, el alcalde ha mostrado su agradecimiento a "todo el equipo de gobierno que durante estos dos meses han estado llevando a cabo todos y cada uno de los proyectos, sin que ninguno se haya parado".

Entre los acontecimientos que se ha perdido, está el del recibimiento al Surne Bilbao Basket tras ganar la FIBA Europa Cup de 2026. "Me he perdido muchas cosas, pero era consciente de que estando de baja mi sitio estaba en otro lugar y Amaia lo ha hecho todo perfectamente", ha dicho en referencia a la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, que durante los meses de baja de Aburto ha sido la alcaldesa en funciones.