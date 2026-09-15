Aburto se implicará "hasta el último de los días" en tomar la posición "correcta" aunque no sea la "segura" ni "popular"

Aburto destaca sus 12 años de gobierno "estable" de coalición y asegura que "la buena política merece la pena" - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que se va a implicar "hasta el último de los días" que le quedan de mandato en tomar la posición "correcta", aunque no sea "la segura ni la popular" y ha invitado a todos los grupos municipales a "trabajar juntos por los bilbaínos, desde esta misma tarde".

Tras su intervención este martes en el último pleno sobre el estado de la Villa del mandato y también el suyo como alcalde, y después de escuchar a los grupos de la oposición y a los que conforman el equipo de gobierno, el PNV y PSE, Aburto ha tenido un turno de réplica en el que ha dicho que queda "mucho tiempo" hasta las elecciones y ha asegurado que Bilbao "no merece que nos inmiscuyamos en discusiones que no nos llevan a ningún lado".

A su entender, "lo que se merece Bilbao y los bilbaínos es que sigamos trabajando, por ellos" y, por eso, ha invitado a los grupos municipales a "trabajar juntos desde esta tarde".

En este punto de su intervención, ha citado una frase de Martin Luther King que dice que "la cobardía pregunta si es seguro, la conveniencia pregunta si es político y la vanidad pregunta si es popular, pero la conciencia nos pregunta si es correcto".

"Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero hay que tomarla porque es la correcta. Y ahí me voy a implicar hasta el último de los días", se ha comprometido.

El alcalde ha respondido también a las acusaciones de "autocomplacencia" y "conformismo" por parte de algunos grupos de la oposición.

Aburto ha destacado que en su primera intervención ha hablado de "autocrítica, errores y fallos" y ha asegurado que ha intentado "escenificar que hay mucho por mejorar, pero que la realidad que tenemos es plasmable y beneficiosa en general para la comunidad bilbaina".

Sobre su legado, ha considerado que "sí hay un legado social importante de cómo se está gestionando a las personas más vulnerables" o en el ámbito cultural, al tiempo que ha considerado que la opinión de los bilbaínos en los estudios que se realizan "va más en la línea de satisfacción con la situación", aunque también en la de "seguir pidiendo mejoras".

También cree "relevante" el legado de "un nuevo plan general de ordenación urbana y ha aceptado la existencia de la "desigualdad entre barrios", pero ha destacado que un 76% de los bilbaínos dice en las encuestas que "no se marcharían de su barrio".

Asimismo, ha reconocido situaciones de desigualdad, pero ha destacado que las abordan "con una inversión por habitante mucho mayor que la del Estado", y ha coincidido con la oposición en que hay que darle una respuesta "rotunda" al problema de la vivienda, aunque ha advertido de que "no hay una varita mágica" y es necesario "más que nunca la colaboración entre todos a y no esa polarización" que dice ver en algunos grupos.

También se ha referido al "avance de la ultraderecha" y ha afirmado que "esa lucha contra el fascismo es una lucha común", como muestra que la Villa sea sede del Observatorio de Defensa de la Democracia, "una buena plataforma para seguir trabajando por ese objetivo común".

"El fascismo es tangible, claro que sí. No solamente el de la ultraderecha, sino que todavía hay sectores fascistas en la ciudad a los que también tenemos que hacerles frente para que la convivencia prime en nuestra ciudad", ha remarcado.

Sobre los índices de criminalidad y las críticas por la "ausencia de una política de seguridad ciudadana" que ha recibido desde el PP, ha destacado "el esfuerzo impresionante que supone llegar a una plantilla de 900, incrementar en 250 las plazas de Policía Municipal".

En cualquier caso, ha dicho que los datos del Ministerio del Interior que señalan que entre 2025 y 2026 "los delitos se han reducido en un 3,4% y las detenciones, la eficacia policial, se ha incrementado en un 4,5%", son "mejorables, claro que sí, y nosotros somos los primeros que queremos mejorar estos datos".

VIVIENDA

En relación a la vivienda, ha señalado "el problema no solo es de Bilbao" y ha insistido en que es "un problema que tenemos que intentar afrontar entre todos", mientras que ha reiterado la apuesta del gobierno municipla por el empleo orientado a servicios avanzados a la industria y ha asegurado que Bilbao es "un referente para invertir y por eso se nos reconoce como que la cuarta ciudad de tamaño medio del sur de Europa atractiva para inversión extranjera".

En relación al turismo, ha insistido en que se va a analizar el impacto porque "es algo muy importante conocer y los flujos, para saber qué decisiones hay que tomar". Aburto ha asegurado que en el gobierno municipal no están "quietos", sino "tomando decisiones que tienen que ver, en el plano urbanístico, con la reducción de las viviendas y de las habitaciones turísticas".

Por último, en relación al caso concreto de los 'manteros', Aburto ha dicho que "hay que defender el comercio local, y el uso y la actuación de la policía es algo fundamental", al tiempo que ha defendido que a estas personas "hay que darles un trato para que no sigan esclavizados por quienes les tienen esclavizados".