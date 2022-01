Aburto se muestra "absolutamente optimista" porque el TAV "no tiene marcha atrás": "Ojalá pueda estar para 2027"

Espera firmar "en las próximas semanas" el protocolo que garantice su entrada "hasta Abando y soterrado"

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se muestra "absolutamente optimista" sobre la puesta en funcionamiento del TAV porque "no tiene marcha atrás", tras los últimos acuerdos cerrados con el Gobierno central, y espera firmar "en las próximos semanas" el protocolo que garantice su entrada "hasta Abando y soterrado". "Ojalá pueda estar para 2027", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el alcalde de Bilbao se ha referido a este proyecto y a las previsiones sobre su desarrollo después de que, a principios de diciembre, el PNV alcanzara un acuerdo con el Gobierno central para lograr la encomienda de gestión que permitirá que las instituciones vascas ejecuten los accesos soterrados del TAV a Bilbao y Vitoria.

Aburto ha afirmado que, en estos momentos, es "absolutamente optimista" sobre el desarrollo del proyecto, principalmente, por dos razones, una de ellas porque se va a poner "por escrito" en un protocolo de actuaciones. Una segunda razón es porque va a darse una encomienda de gestión al Gobierno vasco y, así se recoge en el protocolo a suscribir con el Ejecutivo central, que incluye esa encomienda, excepto en el aspecto estrictamente ferroviario, de manera que la obra civil corresponderá al Ejecutivo.

"Una vez encomendada al Gobierno Vasco, ya está en manos del Gobierno vasco, ya no tiene vuelta atrás. El que haya cambios de Gobierno en Madrid, ya no va a afectar. Para mí, es un proyecto de largo plazo, pero que ya no tiene marcha atrás", ha asegurado.

Aburto ha recordado que cuando se reunió en Madrid con la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, y se tejieron una parte importante de los acuerdos, le trasladó que existe un problema con el TAV y lo tienen "el Estado, el Gobierno vasco y Bilbao", que es "la pérdida de credibilidad de la gente". "Hemos dado tantas fechas, tenemos más de 20 años de retrasos, que tenemos un riesgo; y no es que la gente no crea en este proyecto", ha asegurado.

PROYECTO FUNDAMENTAL

Aburto ha defendido que es un proyecto "importante y fundamental" para el desarrollo económico de la villa porque Bilbao sí que está perdiendo "competitividad con esto" porque otras ciudades tienen "una mejor conectividad".

En este sentido, ha subrayado que el TAV supone "mejor conectividad" y esa "es una condición necesaria para el desarrollo económico". "Y ahí estamos perdiendo competitividad. Por eso, no quiero dar una fecha. Lo que quiero es dar pasos, pasos hacia adelante, uno detrás de otro y se ha adoptado ese acuerdo", ha apuntado.

Aburto ha señalado que ya tienen en el Ayuntamiento el protocolo de actuaciones que el Gobierno central propone firmar y le han trasladado algunas modificaciones. Además se muestra convencido de que, en las próximas semanas, van a poder firmar ese protocolo de actuaciones y va a ser "la primera vez" que se pongan "por escrito algunas cuestiones".

ENTRADA SOTERRADA

Aburto ha destacado, sobre todo, que va a ser "la primera vez que, por escrito, se va a "garantizar que la entrada del tren va a ser hasta Abando y soterrada", algo "muy positivo".

"A partir de ahí, estudio informativo, en el que todavía falta el informe de impacto ambiental, que confiemos en que pueda estar concluido allá por el primer trimestre del 2022 y después licitar el proyecto constructivo. Es verdad que tendremos una estación provisional en Basauri, pero no entrará en funcionamiento hasta que empiecen las obras de la continuidad hasta Bilbao, lo cual quiere decir que garantizamos que lo provisional es realmente provisional y va a haber una llegada definitiva", ha precisado.

En relación a la fecha de entrada en funcionamiento de TAV, Aburto responde que "cuando tenga que ser" y elude dar una fecha concreta porque se ha generado "demasiada frustración" con los plazos. "Ojalá pueda estar en el 2027. Ojalá sea verdad esa fecha. Y, a partir de ahí, se nos abre una gran oportunidad de desarrollo en Bilbao con esa plataforma ferroviaria que hoy es una gran brecha", ha manifestado.

En relación al proyecto de soterramiento, ha subrayado que se contará con un espacio de 100.000 metros cuadrados que va a ser un "desarrollo" que permitirá "mejorar en el plano económico, en el plano social y en el plano urbanístico". En el plano urbanístico, ha destacado que se generará un espacio nuevo para la ciudadanía, con viviendas, espacios verdes, "sin brecha".

En el plano social, ha señalado que hay ahora mismo dos barrios que "están en las antípodas", la zona de Abando, en el centro de Bilbao, y San Francisco en Bilbao la Vieja, pero que, "a partir de ahora, van a dialogar entre sí, van a tener solución de continuidad".

"Y eso, desde un punto de vista social, creo que es un proyecto precioso para este país. Y porque económicamente vamos a generar también espacio para actividad económica, porque la llegada del tren nos hace dar un salto importante en el tema de la conectividad", ha apuntado.

SOTERRAMNIENTO EN ZORROZA

Por otra parte, se ha referido al proyecto del soterramiento del tren en el barrio de Zorroza que está en el punto de que se "termine de una santa vez" el estudio informativo. Aburto cree que el Estado "ha sido un poco remolón, a la hora de dar los pasos necesarios, y que se ponga en marcha", en función del convenio firmado, la licitación del proyecto. "Creo que era una deuda histórica con Zorroza y con Bilbao. Nos va a costar mucho dinero a los bilbaínos, por encima de los 30 millones de euros, seguramente", ha indicado.

No obstante, ha destacado que Bilbao está en una "buena" situación financiera gracias a la gestión realizada y se puede asumir esa inversión que es "absolutamente necesaria".

Por otra parte, desde un punto de vista fiscal y en comparación con otros ciudades, ha defendido que Bilbao sigue siendo "atractiva" y ha apuntado que hay publicaciones como el Financial Times, que reconocen a Bilbao como la "cuarta ciudad de tamaño medio del sur de Europa para inversión extranjera".

Además, ha destacado que están en contacto con empresas que están generando proyectos en Bilbao y "mirando con mucha ilusión" hacia Zorrozaurre, "un lugar muy especial para el desarrollo de una nueva actividad económica".

"Bilbao tiene un gran atractivo. O apostamos por el desarrollo económico o ese sistema que tenemos de unos grandes servicios sociales y un gran sistema de protección social se nos puede caer, porque para sostenerlo es muy necesario tener recursos. Y ahí, evidentemente, el desarrollo económico es muy importante, y la fiscalidad, sin ninguna duda", ha asegurado.

Aburto no ha querido hablar de "lo que hagan otros" como puede ser Madrid desde el punto de vista fiscal para atraer actividad y ha señalado que le gusta mirar a los países del Norte de Europa, que "tienen una gran calidad de vida, un desarrollo económico y una fiscalidad que soporta esos servicios públicos".

Además ha indicado que esta pandemia ha enseñado a todos lo importante que es contar con unos servicios públicos "sólidos y fuertes", que "actúen como red para que la ciudadanía se sienta segura". "Creo que es necesario no perder esto de vista, y no sé si en algunos otros lugares, como en Madrid, está ocurriendo esto o no", ha dicho.

Desde el punto de vista económico, ha afirmado que 2021 ha sido para Bilbao un año en el que se ha recuperado "gran parte de lo perdido". En este sentido, pese a la "incertidumbre" por la pandemia, confía en que 2022 sea el año "definitivo de cara a la recuperación".

----------------------------------

Contenido multimedia:

Audio: Aburto se muestra "absolutamente optimista" porque el TAV "no tiene marcha atrás": "Ojalá pueda estar para 2027"

Duración: 00.28

Url de descarga: https://audio.europapress.es/archivo/628638/1

628156.1.260.149.20220103110220