Aburto muestra su desprecio por los incidentes y dice que en Bilbao sobra quien "defiende la sinrazón de la violencia"

Dice "sí a la libertad de expresión y la reivindicación pacífica" pero "no al uso de la violencia, a romper y quemar contenedores"

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha mostrado su desprecio absoluto a los incidentes registrados en Bilbao con motivo de la marcha en apoyo al rapero Pablo Hasel y ha asegurado que en la capital vizcaína "sobran y sobrarán siempre las personas que se escudan y defienden la sinrazón de la violencia".

En su cuenta oficial de twitter, Aburto se ha referido, de esta manera, a los incidentes registrados al término de la manifestación en apoyo al rapero Pablo Hasel, cuando grupos radicales han volcado y quemado contenedores y han lanzado botellas contra la Ertzaintza.

El alcalde de Bilbao ha manifestado su rechazo y desprecio absoluto a estos incidentes. "Digo sí a la libertad de expresión y a la protesta y reivindicación pacífica, pero digo un no claro a insultar, ofender y molestar a los demás. Un no inequívoco al uso de la violencia, no a romper, quemar, destrozar contenedores, mobiliario urbano o bienes particulares, no a atacar a los profesionales de los medios de comunicación y de los cuerpos de seguridad", ha añadido.

Aburto ha manifestado que la legitimidad "se gana con el diálogo y trabajando para construir y mejorar la sociedad", pero, a su juicio, se pierde cuando "se usa la violencia física y verbal para protestar en defensa de un derecho como la Libertad". "¿La libertad de quién? ¿de uno? ¿o queremos la libertad de todos?", se ha preguntado.

El alcalde ha señalado que Bilbao es una ciudad dialogante, solidaria y de valores, de respeto a los derechos humanos y a las libertades, pero ha añadido que en Bilbao "sobran y sobrarán siempre las personas que se escudan y defienden la sinrazón de la violencia".