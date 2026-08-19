Aburto pide que Bilbao "no calle" en Aste Nagusia ante las agresiones y sea una ciudad "segura, acogedora y respetuosa"

Aburto (centro), junto a miembros de la corporación municipal y Bilboko Konpartsak presenta en el Arriaga la campaña contra agresiones. - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha pedido a la ciudadanía que esta Aste Nagusia demuestre que la ciudad "acompaña" a las víctimas y que "no calla" y "responde" ante las agresiones porque el respeto es la forma de entender las fiestas desde un "compromiso común" para que siga siendo una ciudad "segura, acogedora y respetuosa".

"Cualquier agresión supone un ataque a la dignidad y a la libertad de las personas, pero también a los valores de convivencia y respeto sobre los que estamos desarrollando el Bilbao del presente y el Bilbao del futuro", ha afirmado.

El Ayuntamiento de la capital vizcaína ha presentado este miércoles su campaña contra las agresiones, en un acto en el teatro Arriaga en el que Aburto ha estado acompañado de la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, miembros de la corporación, de Bilboko Konpartsak y agentes sociales y culturales.

El alcalde ha recalcado que esta campaña, que lleva el lema 'Errespetu Nagusia/Respeto Nagusia' y se activa oficialmente este sábado con el comienzo de las fiestas, "no es un trámite más dentro del programa festivo, sino una auténtica declaración de principios con el que decir, alto y claro, qué tipo de ciudad queremos ser y qué es lo que no estamos dispuestos ni dispuestas a aceptar".

En este sentido, ha subrayado que en Bilbao "no consentimos ni aceptamos ninguna agresión machista, racista, lgtbiq+fóbica, ni discursos de odio, pero ni en Aste Nagusia ni en ningún otro momento del año, con el respeto como la base de la convivencia, la libertad, la igualdad y del derecho de todas y cada una de las personas a vivir y disfrutar de Bilbao de forma segura", ha reiterado.

En este punto ha apuntado que se viven hoy "momentos en los que hay personas que cuestionan derechos que parecían consolidados y cuando determinados discursos intentan normalizar la exclusión, la discriminación o el señalamiento de personas simplemente por el hecho de ser mujeres, su origen, color de piel, orientación sexual o por su identidad", ha mencionado.

Ante esto, ha enfatizado, que quiere decir, "con total claridad, que los contextos políticos, sociales o culturales nunca pueden servir de excusa para vulnerar derechos humanos fundamentales universales que son irrenunciables e innegociables y que Bilbao no va a dar ni un paso atrás en la defensa de esos principios, ni ahora ni nunca".

Tras apelar a un Bilbao que sea "refugio para cualquier persona que viva y trabaje aquí o nos visite, y donde sienta que tiene en ella un espacio seguro", Aburto ha recordado que "este ayuntamiento acompaña, acoge, actúa de manera firme y anima a no ocultar su origen, a querer a quien se quiera y a que ninguna mujer tenga que actuar de forma diferente para sentirse segura".

En esta línea, la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, ha subrayado que la libertad constituye "un valor irrenunciable" de la ciudad y de sus fiestas, que "debe estar garantizada durante Aste Nagusia y los 365 días del año". "Queremos que ese mensaje se escuche alto y claro desde nuestras fiestas y que forme parte de nuestra manera de entender la convivencia", ha añadido.

Asimismo, Urtasun ha insistido en la necesidad de implicar a toda la sociedad en la prevención de las agresiones y ha recalcado que en Bilbao "no consentimos ni aceptamos ninguna agresión machista, racista o LGTBIQ+fóbica ni las justificamos, minimizamos o miramos hacia otro lado".

Tras recordar que desde las instituciones ponen a las víctimas recursos, protocolos y dispositivos de atención, ha incidido en que, "cuando una persona sufre una situación de violencia o discriminación necesita también sentirse acompañada" y Bilbao le ofrece "una red de apoyo y protección, una ciudad-refugio donde cualquier persona pueda sentirse segura, escuchada y respaldada".

CAMPAÑA

Para esta Aste Nagusia, el Ayuntamiento ha reeditado la campaña por tercera edición consecutiva y sus imágenes se han difundido desde principios de agosto en soportes publicitarios instalados en calles de la ciudad.

El mensaje central se completa con la frase 'Bilbao, comprometida y libre de agresiones machistas, racistas y LGTBIfóbicas' y ha sido traducida a inglés y francés.

La campaña se intensificará en "puntos estratégicos", con dos tótems, cedidos por BBK, de cuatro metros de altura en el Puente del Ayuntamiento y el recinto Ferial del Parque de Etxebarria, y otro tipo de soporte se colocará en las inmediaciones de Estación Intermodal, Plaza Indautxu, Plaza Circular y el Paseo Uribitarte.

La promoción continuará durante fiestas en pantallas repartidas por la ciudad, en los escenarios de los conciertos y Oficinas de Turismo, en medios de transporte y estaciones de Bilbobus y de MetroBilbao. Además, se invitará a utilizar esta campaña en las txosnas, comercios, restaurantes y hoteles.

El Ayuntamiento ha contratado publicidad en medios de comunicación, sociales y en sus cuentas de redes sociales, para animar a la ciudadanía a compartir en sus perfiles las imágenes y mostrar un rechazo conjunto a cualquier tipo de agresión, machista, racista y LGTBIQ+fóbica.

ATENCIÓN 24 HORAS

Desde el Ayuntamiento han recordado que Bilbao ofrece un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia machista "las 24 horas, los 365 días del año" a través de los equipos del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) y de la Policía Municipal.

En el caso de que se suceda una agresión, dispondrá de un servicio de acompañamiento psicológico y jurídico para la mujer agredida y para los familiares.

Respecto a los incidentes de odio, agresiones racistas y lgtbiq+fóbicos, las personas que así lo necesiten, hayan sido víctimas o testigos, contarán con un Servicio de Atención y Asesoramiento 24 horas durante los nueve días de fiestas, con equipos especializados. También se accederá a él por el SMUS o la Policía Municipal.

Desde 2022, el Ayuntamiento despliega los denominados 'puntos morados' en los espacios de conciertos, Abandoibarra y Parque Europa, la Plaza Nueva, la Pérgola del Parque de Doña Casilda y Plaza Circular. En ellos, un grupo de personas que previamente ha recibido formación se encargará de atender, acompañar y ofrecer ayuda a quienes lo requieran.

En esta edición de Aste Nagusia se han vuelto a publicar los tres protocolos de asesoramiento y actuación ante incidentes machistas, racistas y lgtbiq+fóbicos y con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas, están disponibles en ocho idiomas.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak, junto a entidades vinculadas a las fiestas, han renovado el Protocolo de Asesoramiento y actuación en caso de agresiones machistas en Aste Nagusia, y se incluye la perspectiva intercultural y LGTBIQ+.

También se ha actualizado la guía informativa contra agresiones machistas, racistas y LGTBIQfobicas en euskera, castellano, inglés y francés.

Estas publicaciones, los protocolos y la guía estarán disponibles en versión digital y descargables para los dispositivos móviles, en la App oficial de Aste Nagusia y en la web municipal.

Por otro lado, se han diseñado pegatinas para colocar en la parte trasera de los móviles y en baños públicos con los teléfonos de distintos servicios para "acceder de forma rápida y sencilla" a ellos en caso de "verse en la necesidad de ser atendida o denunciar cualquier tipo de agresión".

El Ayuntamiento también ha animado a descargase la aplicación móvil 112 SOS Deiak, que incluye un apartado específico para dar respuesta a las agresiones machistas.