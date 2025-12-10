Aburto recibe a la embajadora de Francia para "ampliar redes a nivel internacional" y "fortalecer lazos bilaterales"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la embajadora de Francia, Kareen Rispa.L - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recibido este miércoles, en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, a la embajadora de Francia, Kareen Rispal, con el objetivo de "ampliar redes a nivel internacional" y "fortalecer lazos bilaterales".

La embajadora francesa, Kareen Rispal, ha estado acompañada de la Cónsul General de Francia en Bilbao, Marianne Carré. La visita ha servido para "dialogar sobre oportunidades de colaboración bilateral en áreas de interés común, así como intercambiar perspectivas sobre el desarrollo económico, social y cultural de los respectivos territorios", han indicado desde el Ayuntamiento.

El alcalde y la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inunciaga, ya recibieron a Marianne Carré en visita de cortesía tras su nombramiento como Cónsul General de Francia en Bilbao en 2023.