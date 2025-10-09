Aburto recomienda el consumo de productos locales "elaborados con cariño, tradición y mucha calidad", como Tarta Begoña

El Ayuntamiento de Bilbao recibe al gremio y Escuela Profesional de Pastelería de Bizkaia con motivo de la festividad de la Virgen de Begoña

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recomendado a la ciudadanía, en el marco de la recepción de este jueves al sector de la pastelería, el consumo de productos locales "elaborados con cariño, tradición y mucha calidad, como es la Tarta Begoña".

Representantes del Gremio de Pastelería, junto al alumnado y profesorado de la Escuela Profesional de Pastelería, han presentado este jueves en el Ayuntamiento la "Tarta Begoña", elaborada con motivo de la festividad de la Virgen de Begoña.

El alcalde, acompañado de la Corporación municipal, ha presidido este encuentro que se ha convertido en tradición anual desde 2003, fecha de la creación de "tan simbólico y querido dulce".

La Tarta Begoña es un dulce elaborado expresamente por el Gremio de Pastelería y la Escuela Profesional de Pastelería de Bizkaia en honor de la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao y Bizkaia, cuya festividad se celebra este sábado, 11 de octubre.

Juan Mari Aburto ha agradecido tanto a los representantes del Gremio como al profesorado y jóvenes estudiantes la preparación de la tarta que, como viene siendo habitual, ha sido degustada por todos los asistentes.

Como ha recordado el alcalde, el postre en homenaje a la 'Amatxu', "como denominamos cariñosamente a la Virgen de Begoña", fue creado por el Gremio de pasteleros de Bizkaia hace más de veinte años siguiendo el lema de que cada fiesta popular merece "un sabor específico y una tradición".

Para ello, se llevó a cabo un concurso al que se presentaron alrededor de 100 propuestas. La ganadora fue la que conocemos hoy como la Tarta Begoña y cuyos ingredientes son tarta de bizcocho borracho (con cointreau o ron) con tres capas: una de praliné con palleté (barquillo en trozos), otra de nata, y la última de praliné con mantequilla. Toda ella está bañada con una fina capa de trufa y decorada en azúcar glass, con la silueta de la Basílica de Begoña.

Tras el concurso, en el año 2003 se presentó al Ayuntamiento de Bilbao, cuya iniciativa se sigue realizando desde entonces convirtiéndose en una de las tradiciones conmemorativas en honor a la Amatxu de Begoña en vísperas de la festividad, en la que se celebra la Romería de Begoña.

Juan Mari Aburto ha aprovechado la recepción al sector de la pastelería para recomendar a la ciudadanía el consumo de productos locales "elaborados con cariño, tradición y mucha calidad, como es la Tarta Begoña".