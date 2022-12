Aburto recuerda al alcalde de Madrid que la ley "no permite libertad de horarios" en Euskadi, solo abrir ocho festivos

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recordado al regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que la ley "no permite libertad de horarios" en Euskadi, sino solo abrir ocho festivos.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Juan Mari Aburto ha respondido, de esta forma, al alcalde madrileño, que dijo que le "sorprende muchísimo" encontrarse los domingos "todo cerrado en Bilbao".

Tras subrayar que "para que uno defienda lo suyo no suele ser bueno meterse con lo de los demás", Aburto ha añadido que "quizás es bueno también conocer la situación de los demás". En ese sentido, ha destacado que Martínez-Almeida decía también que "en la Comunidad de Madrid la ley permite a los establecimientos libertad de horarios, cosa que aquí la ley no permite, con lo cual no estamos hablando de un problema de Bilbao, sino de un problema normativo".

Según ha precisado, la ley en Euskadi "lo que permite es que se pueda abrir ocho festivos" y, en Bilbao, ha señalado, "existe un problema de orden sindical, de negociación entre patronales y sindicatos", de forma que "los grandes comercios no han conseguido o no han decidido abrir o utilizar esa posibilidad de abrir esos ocho festivos que la ley concede".

En cualquier caso, ha afirmado que él no aspiraría a que todo el comercio esté abierto todos los domingos, "porque, evidentemente, soy de los que pienso, como no puede ser de otra manera, que los comerciantes tienen que descansar, faltaría más".

No obstante, ha considerado que "sería bueno que se establecieran unos corredores comerciales desde Indautxu hasta el Casco Viejo, en el cual hubiera determinados comercios que estuvieran abiertos y que pudieran dar esa sensación de vida también los fines de semana".