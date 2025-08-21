Acambi registra 3.000 inscripciones para la nueva edición de la Carrera contra el cáncer de mama en Bilbao

Archivo - IX edición de la Carrera/marcha solidaria contra el cáncer de mama, a 6 de octubre de 2024, en Bilbao (archivo) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Acambi, asociación de cáncer de mama y ginecológico de Bizkaia, ha recogido ya 3.000 inscripciones para nueva edición de la Carrera/Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama, que se celebrará el próximo 5 de octubre en Bilbao.

Esta carrera multitudinaria se viene celebrando en la capital vizcaína bajo la organización de Acambi y el Gimnasio Urtzi, con fines solidarios para seguir investigando en torno al cáncer de mama.

La de este año será la décima edición de esta iniciativa, en cuya organización ya está trabajando Acambi para su celebración el próximo 5 de octubre. La prueba llevada a cabo el 6 de octubre del pasado año agotó días antes las 10.000 inscripciones puestas a la venta.