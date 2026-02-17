La acción social de Banco Mediolanum en la Zona Norte superó los 82.000 euros en 2025, un 21,75% más

Acto solidario de la entidad - MEDIOLANUM APROXIMA

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 82.718 euros a proyectos sociales el año pasado en la Zona Norte (Euskadi, Navarra, Cantabria, La Rioja), lo que supone un 21,75% más en donaciones respecto a 2024, informa este martes en un comunicado.

Apoyó así 6 iniciativas que han beneficiado a 5 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 5 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG.

Las ONG son Asociación Bene, Asociación Idea Libre, Asociación Española Síndrome Rubinstein-Taybi (AESRT), Fundación The Walk On Project (WOP) y Fundación Bakuva Integración Social, con las que se contribuyó a iniciativas de inclusión, educación, diversidad y bienestar social.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".