Activado el aviso amarillo este viernes por lluvias persistentes de más de 60 l/m2 en Bizkaia y Gipuzkoa

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este viernes el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa que podrían superar los 60 litros por m2, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Según las previsiones, desde las 00.00 horas de este jueves hasta las 06.00 horas del viernes se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la mitad norte de Bizkaia especialmente en el litoral. En general en la mitad norte de Bizkaia se pueden acumular 30-60 l/m2 y en el resto 20-40 l/m2. Por su parte en el extremo este del litoral de Gipuzkoa se pueden acumular 50-60 l/m2, y en el resto de Gipuzkoa 20-40 l/m2.

Este viernes también se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la Navegación desde las 00.00 hasta las 24.00 horas local, tras registrarse durante la pleamar de la pasada madrugada una altura de ola significante de 3,1 metros en el Puerto de Pasaia y de 3,6 metros en el Puerto de Bilbao.

Este viernes la altura de ola significante puede rondar los 3,5 metros y la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros de altura. El viento de componente oeste con fuerza 4-3, que durante la mañana se fijará del suroeste, originará marejadilla a marejada, disminuyendo durante la mañana a mar rizada a marejadilla.

También se activará el aviso amarillo por impacto en costa desde las 3.00 hasta las 05.00 horas, cuando la altura de ola significante puede rondar los 3,5 metros. La pleamar será a las 4.17 horas, con una marea estimada de 4.79 metros.

Se volverá a activar el aviso amarillo por impacto en costa desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, cuando la altura de ola significante puede rondar los 3,5 metros. La pleamar de las 16.44 horas originará una marea estimada de 4,73 metros.

SÁBADO

Además, este sábado se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 24.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante puede rondar los 3,5 metros, especialmente durante la segunda mitad del día. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros, subiendo por la tarde a 3,5 metros de altura. El viento soplará de componente sur fuerza 3-4, en las horas centrales del día con intervalos de componente oeste con fuerza 2-3, y originará mar rizada a marejadilla.

Asimismo, desde las 4.00 hasta las 6.00 horas estará activado el aviso amarillo por impacto en costa. La altura de ola significante puede rondar los 3,5 metros y la pleamar de las 5.03 horas provocará una marea estimada de 4.79 metros.

Desde las 16.00 hasta las 19.00 horas volverá a estar activado el aviso amarillo por impacto en costa, por altura de ola significante que puede rondar los 3,5 metros. La pleamar de las 17.32 horas originará una marea estimada de 4,60 metros.