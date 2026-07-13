Activado un dispositivo de búsqueda de un buceador en Ondarroa (Bizkaia)

Archivo - Puerto de Ondarroa (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Ertzainta mantiene activado desde el domingo a la noche un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un buceador en la zona del Puerto de Ondarroa (Bizkaia).
Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad a Europa Press, familiares del buceador dieron la voz de alarma porque no le localizaban y, a partir de ese momento, se inició la búsqueda.
Las mismas fuentes han señalado que, durante toda la noche, se le ha buscado en la zona del Puerto, sin que, por el momento, haya sido localizado.