Activado en Euskadi el aviso por temperaturas que rondarán los 34 grados y por riesgo de incendio

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este sábado, 6 de septiembre, el aviso amarillo por temperaturas elevadas, ante la previsión de que se pueda rondar los 34 grados de máxima y las mínimas no bajen de los 20, así como por riesgo alto de que se produzcan incendios forestales.

El aviso por temperaturas muy altas estará activo desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde. Se espera que las temperaturas máximas ronden los 34 grados en la costa y en la zona cantábrica interior y los 31 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo el viento del sur seguirá soplando con intensidad, por lo que se prevé las temperaturas no bajen de entre los 20 y 25 grados en la vertiente cantábrica.

Además, durante toda la jornada del sábado se establecerá el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales alto, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas. Durante la madrugada del domingo el riesgo seguirá siendo relativamente alto debido a las intensas rachas de viento.