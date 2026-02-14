Activado el programa operativo de vialidad invernal en periodo preventivo en Álava y se registran puntos con balsas

Archivo - Diputación pide a los conductores precaución ante las balsas y desbordamientos de ríos en varias carreteras alavesas (Archivo) - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - Archivo

BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Álava mantiene activado el programa operativo para la vialidad invernal en periodo preventivo debido a las previsiones meteorológicas y se registran distintos puntos en el Territorio con balsas de agua y algún desprendimiento, como en la A-2620 en Legutio, que, a las cinco menos cuarto de la tarde, permanecía cortada.

En concreto, hasta las dos de la tarde se ha contado dentro de este programa operativo de la vialidad invernal con 27 personas y once equipos quitanieves y, desde esa hora hasta las diez de la noche, se dispondrá de 23 medios humanos y nueve equipos materiales.

Momentos antes de las dos de la tarde era necesario el uso de cadenas en el Puerto de Herrera, pero a las cuatro y media de la tarde solo se recomendaba ya precaución y también ha estado cortada la carretera A-4356 (Andagoia) por desbordamientos.

Por su parte, el Departamento de Seguridad ha informado de que se han producido balsas de agua en distintos puntos del Territorio como en la A-3006 en Legutio, en la A-3606 en Vitoria y en Barrundia, en la A-3302.

Además, la A-2620 permanecía totalmente cortada al tráfico a la altura de Legutio, desde las 15.50 horas por un desprendimiento de tierra.

BOMBEROS

Desde la Diputación de Álava se ha señalado que los Bomberos se han tenido que movilizar en distintas actuaciones, entre ellas, para la prevención por desbordamiento de río a su paso por calle Apategui de Agurain, o en la A-4356 que estaba cortada a la altura del punto kilométrico 32,6, en el acceso al pueblo de Andagoia por desbordamiento del río.

Además, los bomberos de Laudio han actuado en el barrio de Isardio para cortar arboles que bloqueaban el acceso a los caserios. También han notificado que el río Baias se estaba desbordando a la altura de Mimbredo.