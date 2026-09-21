La actriz Laia Costa entregará el XII Premio Lurra de Greenpeace en el 74 Festival de San Sebastián

Premio Lurra - GREENPEACE

SAN SEBASTIÁN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Laia Costa entregará el jueves el XII premio Lurra de Greenpeace en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La organización premia con este galardón la película que "mejor refleja los valores de defensa del medio ambiente y la paz".

La entrega del premio tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas en la sala Club de Prensa del Kursaal donostiarra, según ha informado la ONG en un comunicado.

El premio Lurra ('tierra', en euskara) cumple su duodécimo aniversario en el Zinameladia. El galardón se enmarca dentro del trabajo de Greenpeace sobre "la importancia de sensibilizar en un contexto de emergencia climática y pérdida de biodiversidad, en este caso, a través del mundo del cine".

Como cada año, la dirección del Festival selecciona aquellas películas que, por su temática, pueden ser nominadas al premio Lurra. En esta nueva edición, las cintas que optan al premio Lurra 2026 son 'Artaalan' de Yesim Ustaoglu; 'Bloques erráticos' de Thomas Woodroffe; 'Ri Guang/ Will you still be my friend' de Lu Po-Shun; 'Tristan Forever' de Loran Bonnardot y Tobias Nölle; 'Gluey Feathers' de Salka Tiziana; 'Pedro Arrupe. Yo viví la bomba atómica', de Maite Ibañez; y 'Las hijas del mar', de Gemma González Martínez.

El jurado que decidirá la película que mejor refleja los valores medioambientales que defiende Greenpeace está compuesto por la actriz Laia Costa, el productor Álvaro Longoria, la directora Julia de Paz, la periodista Irene Crespo y la responsable de Marca y Alianzas Estratégicas de Greenpeace, Cristina Castro. El premio Lurra ha sido diseñado por la artista Marina Anaya.