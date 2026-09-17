La actriz Marta Etura será reconocida con el Premio Serantes del Festival Santurzine

Archivo - La actriz y directora Marta Etura - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora Marta Etura (San Sebastián, 1978) recibirá el Premio Serantes del Festival de Cortometrajes de Santurtzi, Santurzine, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica, el próximo 24 de octubre durante la gala de clausura de la decimocuarta edición. Con este galardón, se reconocerá a una de las intérpretes "más talentosas" de su generación, ganadora de un Premio Goya, y figura destacada del cine estatal del último cuarto de siglo, según ha informado la organización del festival.

Marta Etura nació en el seno de una familia muy cinéfila que, junto a las visitas a anuales al Festival de San Sebastián, le llevó a querer dedicarse a la interpretación desde muy pequeña. De hecho, con tan solo 17 años se mudó a Madrid para estudiar en la Escuela de Cristina Rota.

Nada más terminar su formación, participó en su primera película, 'Sin vergüenza', de Joaquín Oristrell, con varios compañeros de la escuela. Su actuación llamó la atención de José Coronado, que la propuso para el filme 'La vida de nadie', de Eduardo Cortés, lo que le valió una nominación al Goya a mejor actriz revelación.

Un año después, participó en' La vida que te espera', de Manuel Gutiérrez Aragón, junto a Juan Diego y Luis Tosar, y dos años después llegó su segunda nominación al Goya, esta vez a mejor actriz de reparto por su papel en 'Para que no me olvides', de Patricia Ferreira. La tercera candidatura, ya en mejor actriz protagonista, se dio en 2006 con 'AzulOscuroCasiNegro', de Daniel Sánchez Arévalo.

En los siguientes años participó en algunas de las producciones más importantes del cine estatal, como 'Las 13 rosas', de Emilio Martínez-Lázaro; 'Celda 211', de Daniel Monzón, por la que ganó el Goya a mejor actriz de reparto; 'Mientras duermes', de Jaume Balagueró; 'Eva', de Kike Maíllo; y 'Lo imposible', de J.A. Bayona.

No obstante, uno de sus roles más conocidos es el de la inspectora Amaia Salazar en la trilogía del Baztán (El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta, de Fernando González Molina), basada en las novelas de Dolores Redondo.

En los últimos años, la actriz ha dado el salto a la dirección con el cortometraje 'Lucía', al tiempo que continúa trabajando como actriz en películas como 'Calle Málaga', de Maryam Touzani; y 'Hugo 24', de Luc Knowles, ambas estrenadas en el último Festival de Málaga.

AÑO DE PREESTRENOS

La decimocuarta edición del Santurzine, por su parte, arrancará el próximo 14 de octubre con el preestreno de 'Esta soledad', de Javier Giner. El propio director de la película participará en la proyección, que se celebrará en el Serantes Kultur Aretoa (SKA), solo unas semanas después de su estreno en la sección New Directors del Zinemaldia.

Un día después, el 15 de octubre, ese mismo escenario acogerá un segundo preestreno, el de 'Sants', del donostiarra Mikel Gurrea, que participará en la Sección Oficial de San Sebastián. Además, a continuación, se podrá ver el documental 'Aminetu', de Lucía Muñoz Lucena, en torno a la defensora saharaui Aminetu Haidar, en colaboración con Amnistía Internacional Euskadi.

El miércoles 21 se podrá ver también de manera exclusiva la nueva película de Daniel Monzón, 'Ruega por nosotras', tras paso previo por la Sección Oficial fuera de competición del Zinemaldia; y, por último, el jueves 22 se preestrenará el largometraje japonés 'All of the Sudden', de Ryusuke Hamaguchi.