El Acuerdo Climático de Vitoria-Gasteiz suma nueve adhesiones nuevas para alcanzar la neutralidad climática en 2030.

VITORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Acuerdo Climático de Vitoria-Gasteiz ha sumado nueve adhesiones nuevas tras la firma de la alcaldesa, Maider Etxebarria, y los representantes de ACLIMA, Basque Environment Cluster, Ajebask-Jóvenes empresarios de Euskadi, Basque Centre for Climate Change (BC3), el Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi (CML), la institución socio-educativa Egibide, la Radio Televisión Pública Vasca (EITB), la asociación Gasteiz On, el Grupo Español para el Crecimiento Verde y SEA Empresas Alavesas.

Las adhesiones al Acuerdo Climático de Vitoria tienen como objetivo recoger los compromisos de las partes firmantes para la consecución de la neutralidad climática de sus propias organizaciones y del conjunto del municipio en 2030, así como para capitalizar el aprendizaje de la experiencia adquirida y mejorar su replicabilidad en otros entornos territoriales y ámbitos de actuación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con estas nueve adhesiones se alcanza la cifra de 20 compañías, instituciones, colectivos y equipos deportivos de Vitoria suscritas al Acuerdo Climático. En junio del año 2024, las primeras entidades que ratificaron su vinculación al documento fueron el Grupo Alavés-Baskonia, Fundación Mobility Lab Vitoria-Gasteiz, el centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Tecnalia, el Parque Tecnológico y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), por lo que mostraron su compromiso por alcanzar la neutralidad climática.

En enero de 2025 se incorporaron también la planta de Mercedes-Benz, el alojamiento Kora Green City, las empresas Paisaje Transversal y Ciudadano Kane y, por último, los clubes deportivos Gaztedi Rugby Taldea y Baloncesto Araski.

FACILITAR EL ACCESO A FINANCIACIÓN

La capital alavesa elaboró su Acuerdo Climático durante los años 2022 y 2023. El documento fue sometido a un control de integridad, y se presentó oficialmente a la Comisión Europea para su última revisión, tras la cual se concedió el Sello Misión.

Dicho Sello es un reconocimiento de la finalización con éxito del proceso del Acuerdo Climático de Ciudad y, como tal, "debería ayudar a facilitar el acceso a la financiación de la Unión Europea, nacional y regional, así como a la inversión privada, impulsando la confianza en la solidez de los planes de Vitoria", ha remarcado Etxebarria.

Además, ha manifestado que el Sello supone también "reconocer las capacidades de la ciudad para estar siempre a la cabeza de la sostenibilidad en todos los ámbitos", así como el trabajo realizado de manera consistente desde finales del pasado siglo y hasta hoy por parte de todos los equipos de gobierno, personal técnico municipal y el conjunto de vitorianos.