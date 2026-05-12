Acusaciones subrayan que el procesado por el asesinato de Maialen en ningún momento ha pedido disculpas ni mostrado pena

La Audiencia de Álava ha acogido este martes la séptima jornada del juicio por el crimen de Maialen
La Audiencia de Álava ha acogido este martes la séptima jornada del juicio por el crimen de Maialen - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 12 mayo 2026 14:11
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VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la familia de Maialen Mazón y la letrada de la acusación popular han afirmado que era previsible que el acusado por el asesinato de esta joven se negara a declarar en el juicio, en el que este martes ha rechazado responder a las preguntas de las partes, dado que "en ningún momento ha reconocido los hechos, pedido disculpas, ni mostrado arrepentimiento o pena".

En declaraciones a los periodistas, Virginia Urtaran, abogada de la familia de Maialen, y Cecilia Piris, en representación de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, han explicado que no es ninguna "sorpresa" que el acusado haya rechazado responder a las preguntas de las partes.

En este sentido, han explicado que J.R., presunto asesino y esposo de Maialen, "en ningún momento ha reconocido los hechos, ha presentado algún tipo de disculpa, ha pedido perdón, ha mostrado arrepentimiento o pena, ni ha expresado dolor o interés hacia la hija que deja viva". "No iba a cambiar ahora en el juicio", han añadido.

Además, han subrayado que la defensa, en su informe, "no reconoce siquiera" que el acusado acuchilló a Maialen. "No lo identifican como autor, ni nombran lo que ha pasado; es desprenderse de la responsabilidad hasta el último momento", han censurado.

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