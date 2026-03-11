Adif acometerá por 1,3 millones obras de mejora de la infraestructura entre Ugao/Miraballes y Arrigorriaga

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif invertirá 1,3 millones en obras de mejora de la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Ugao-Miraballes y Arrigorriaga, en la red de cercanías de Bizkaia, en la línea Bilbao Abando-Casetas, según ha informado en un comunicado.

Los trabajos, que ya se han licitado por el citado importe, consisten en el tratamiento y sostenimiento del talud ubicado entre los puntos kilométricos 236/700 y 237/250 de la línea. Estas obras permitirán optimizar el soporte de la plataforma ferroviaria y "agilizar" la circulación.

Adif ha señalado que el objetivo de esta actuación es consolidar este punto de la infraestructura ferroviaria, y minimizar la probabilidad de desprendimiento de piedras, vegetación y otros materiales sobre la vía o la catenaria que pudieran afectar a la circulación.

Los trabajos previstos incluyen el desbroce y la eliminación de la vegetación de mayor porte, así como el saneamiento y limpieza de la zona. Posteriormente se protegerá todo el talud mediante la colocación de una malla de triple torsión reforzada y anclada con bulones de acero, y se construirá una pantalla de protección al pie del talud, para evitar que algún fragmento pueda invadir la infraestructura ferroviaria.

Una vez finalizada, esta actuación permitirá establecer las condiciones necesarias para aumentar la velocidad de circulación de los trenes al paso por este punto de la infraestructura.

Por último, Adif ha manifestado que estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9 que fomenta infraestructuras "sostenibles, fiables y de calidad".