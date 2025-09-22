Adif inicia obras de mejora y conservación de la línea C-3 de Cercanías Bilbao en Basauri, con 4 millones de inversión

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif iniciará el próximo 29 de septiembre obras de mejora y conservación de la infraestructura en la línea C-3 del núcleo de Cercanías de Bilbao, que une la capital vizcaína con Orduña, a su paso por Basauri, con una inversión superior a 4 millones de euros.

Según ha informado Adif, se actuará para incrementar la fiabilidad de un tramo de unos 400 metros de la línea, consolidando un terraplén de entre 10 y 12 metros de altura.

Adif ha destacado la construcción de un muro de escollera para proteger el terreno y el despliegue de cunetas, canalizaciones y sistemas de drenaje para desalojar el agua de la plataforma ferroviaria. La actuación se completa con muretes para contener el balasto y el refuerzo de la plataforma ferroviaria con inyecciones de compactación con maquinaria de gran tamaño.

Durante el desarrollo de estas operaciones, que se prolongarán previsiblemente hasta marzo de 2026, deberá restringirse la circulación en el tramo Bidebieta-Ollargan a una sola vía, uniéndose a la restricción ya existente en la estación de Bidebieta, por lo que se incrementarán los tiempos de viaje y se reducirá el número de servicios de Cercanías.

NUEVA ESTACIÓN DE BIDEBIETA-BASAURI

Estos trabajos se simultanean con la construcción de la nueva estación de Bidebieta-Basauri, que dará servicio a la línea C-3, con una inversión global de más de 22 millones de euros.

Las obras, de gran complejidad, se realizan manteniendo el servicio ferroviario, si bien el paso por la estación actual se realiza actualmente en vía única, lo que limita la capacidad de la infraestructura ferroviaria en este punto, según ha recordado Adif.

La actuación contribuirá a mejorar la funcionalidad y accesibilidad de las instalaciones y promoverá la integración urbana del ferrocarril en el municipio, mediante tres ejes: la prolongación hacia el norte de la losa de cubrimiento de las vías, que facilitará la conexión de los dos márgenes del ferrocarril; la construcción del nuevo edificio de viajeros sobre la losa; y la remodelación completa de la playa de vías y andenes de la estación actual.