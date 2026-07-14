Administración Concursal confirma que se han presentado diez potenciales interesados en hacer oferta por Tubos Reunidos

Archivo - Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Administración Concursal ha informado al comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos en Trapagaran que se han presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa, sin especificar si por parte de su actividad o por toda la unidad productiva.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes sindicales presentes en la primera de las tres reuniones convocadas por la Administración Concursal para informar del perfil de los posibles ofertantes y como parte de la comisión del proceso concursal de acreedores.

La primera reunión ha tenido lugar a las 10.00 horas, con la presencia de representación de la empresa, y ha durado aproximadamente una hora. Tras el encuentro celebrado en la planta vizcaína, la segunda de las reuniones ha sido convocada a las 12.00 horas en Amurrio y la tercera a las 16.00 horas en Iruña de Oca.

Según han confirmado las fuentes sindicales consultadas, el administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene "relativamente asegurada la producción hasta noviembre".

Respecto a la identidad de los alrededor de 10 ofertantes, debido a las características de confidencialidad del proceso, las fuentes han señalado que no se ha especificado ningún extremo y, tal y como han subrayado, se "temen" que los nombres no les sean desvelados hasta septiembre.

En todo caso, han concluido, la presencia de esos ofertantes no les ha sorprendido porque era algo de lo que "eran conscientes" por el ruido generado" pero que, hasta que lleguen y no conocer si son en firme, "las plantillas seguirán pendientes de un hilo".