La administración Ormaechea de Bilbao reparte 2 millones de euros del primer premio del sorteo de El Niño

Celebración del primer premio del sorteo de El Niño en la administración de loteria Ormaechea, en Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administración de lotería Ormaechea, ubicada en el número 52 de la Alameda Urquijo de Bilbao, ha vendido diez décimos del número 06.703, agraciado con dos millones de euros a la serie en el sorteo de El Niño de este martes, día de Reyes.

El responsable de la administración, Iván Ormaechea, ha mostrado su satisfacción por repartir este premio y ha recordado que acaban de repartir en último sorteo de navidad el tercer premio, a los que se suma la venta del gordo de El Niño en otras ocasiones.

Nada más conocerse que esta administración ha repartido el premio gordo, se han empezado a acercar a la misma varias personas a celebrarlo y descorchar el champán, así como medios de comunicación.

La administración Ormaechea lleva abierta en Bilbao más de 80 años. Fue abierta por Concha Ormeachea, abuela del actual titular, que lo dejó a su hija, y ahora lo lleva la tercera generación. "Llevamos tres generaciones repartiendo premios", ha destacado.