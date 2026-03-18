AEK ve "incompatible" que CCOO esté en Korrika al creer que está relacionado con "un sabotaje euskarófobo"

Archivo - Varios atletas durante el inicio de la Korrika, en la Plaza de San Juan, a 14 de marzo de 2024, en Irun (Gipuzkoa) - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

AEK cree "incompatible" que CCOO participe en la Korrika de este año al dar "credibilidad" a una publicación que relacionaba a representantes de este sindicato con un grupo que impulsaba recursos en los tribunales contra la exigencia del euskera, y que calificó de "sabotaje euskarófobo".

La publicación apuntaba a este ataque organizado desde el grupo "euskaráfobo" Unidas por la Libertad Lingüística, que llevó a suspender en Errenteria (Gipuzkoa) una oferta pública de empleo de 25 plazas aprobada el pasado noviembre. En concreto, se impugnó la exigencia del perfil lingüístico de euskera PL3 (C1) para todas las plazas convocadas.

Por su parte, CCOO denunció que se trataba de "teorías conspirativas" sobre la política lingüística y "señalamiento" a quien defiende derechos laborales. El sindicato recordó que, en el caso de la OPE de Errenteria, siendo el índice de obligado cumplimiento del 53% (es decir, el número de plazas que deben salir perfiladas atendiendo a la realidad sociolingüística), se perfiló el 100% de las plazas con un nivel PL3-C1, "muy por encima de lo establecido legalmente".

En un comunicado, el Consejo Nacional de AEK, que organiza Korrika, la carrera popular en favor del euskera, ha informado de que se reunió el pasado lunes por la tarde con representantes de CCOO Euskadi con motivo de las informaciones publicadas en 'Argia', y trasladó a estos que "otorga plena legitimidad y credibilidad a las informaciones publicadas".

"De acuerdo con lo expuesto en los mismos, se considera demostrado que, detrás de estos recursos, no sólo existe un proceder favorable a los intereses de algunas personas, sino también un grupo que, de forma organizada y sistemática, alienta los recursos, grupo en el que hay personas significativas relacionadas con CCOO Euskadi", asegura AEK.

A su juicio, esta práctica "organizada y sistemática va contra el conocimiento universal del euskera, contra el deseo general de utilizarlo en todos los ámbitos y, en definitiva, contra los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes".

"Es decir, va contra el mensaje de Korrika y, por supuesto, contra la actividad de AEK", añade, para precisar que existe "una contradicción entre el mensaje" de la carrera a favor del euskera y de su organización con esas "prácticas", por lo que considera "incompatible" con que la dirección de CCOO Euskadi lleve el testigo en la 24ª Korrika.

Tras la reunión del lunes, AEK ha explicado que dio un plazo de 24 horas para que la central sindical le informara de "la postura que van a tomar al respecto". "Y el propio sindicato nos dijo ayer, martes, que no se ve a sí mismo en la Korrika, y que, por lo tanto, no va a participar en la iniciativa en favor del euskera", concluye el comunicado.