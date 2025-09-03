Aena realiza un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de San Sebastián para analizar tiempos de actuación

SAN SEBASTIÁN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal de Aena ha realizado un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de San Sebastián para "analizar los procedimientos y tiempos de actuación ante una emergencia".

En un comunicado, fuentes de Aena han explicado que, siguiendo el programa de revisión de su Plan de Emergencias Aeronáuticas, ha realizado este simulacro para "evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en dicho plan, analizar su eficacia y comprobar el grado de conocimiento e integración de los diferentes colectivos implicados en la atención de una emergencia aeroportuaria".

Todos los aeropuertos que componen la red de Aena disponen de un Plan de Emergencias Aeronáuticas que forma parte del Plan de Autoprotección del Aeropuerto, destinado a minimizar las consecuencias que podrían derivarse de un accidente aéreo, tanto en la zona de movimientos del aeropuerto como en el ámbito de sobrevuelo de las aeronaves durante las operaciones de aterrizaje y despegue que éstas realizan diariamente.

Su cometido fundamental es "garantizar, por un lado, la protección de las vidas humanas y los bienes que pudieran verse afectados por un incidente de ese tipo y, por otro, la continuidad o restablecimiento de la operatividad aeroportuaria".

En el simulacro se han analizado los tiempos de reacción y respuesta de todos los colectivos (internos y externos) implicados. Con este ejercicio, el aeródromo guipuzcoano cumple con la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en materia de planificación de emergencias en los aeropuertos, pero también atiende a la legislación que aplican las administraciones nacionales, autonómicas y locales, que obliga al gestor de una instalación aeroportuaria a contar con un Plan de Autoprotección.

Esta práctica obedece, además, al compromiso de Aena de "ofrecer un servicio de calidad y seguro". El simulacro ha tenido como guion el accidente sufrido por una aeronave en vuelo comercial con 23 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. El avión, durante la maniobra de aterrizaje por la pista 22, debido al viento, toca con la punta del ala derecha en la pista y sufre una rotura parcial del tren de aterrizaje, por lo que desvía su trayectoria y se produce una salida de pista invadiendo parcialmente la laguna de San Rafael.

Inmediatamente la Torre de Control, tras observar el accidente, pulsa la alarma de la estación SSEI y lo comunica al Centro de Coordinación de Operaciones (CECOPS), activándose el Plan de Emergencia del Aeropuerto, en la parte relativa a un accidente en la Zona 'A"'.

La evacuación de los heridos se realiza por la puerta trasera de aeronave, situada en tierra firme y se localizan heridos flotando en la laguna, por lo que es necesario el rescate con medios acuáticos. Se ha realizado también la simulación de las actuaciones posteriores tanto en el Puesto de Mando Principal (CECOPS), como en el Puesto de Mando Avanzado.

Además, se ha simulado la activación del responsable de Atención a Víctimas del Aeropuerto (RAAV), el PECO (persona de contacto), el Coordinador de Sala de familiares y la apertura de la sala de atención a familiares. En las salas de atención a la emergencia se ha proporcionado la información y atención necesarias a familiares de las víctimas del siniestro y a los ocupantes ilesos. Los heridos son trasladados a los centros hospitalarios.

En la realización de este simulacro se han involucrado diferentes colectivos de Aena y de otras organizaciones externas como Enaire, Cruz Roja o DYA, entre otras.