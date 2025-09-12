El Aeropuerto de Bilbao alcanza los 679.086 pasajeros en su mejor agosto

Archivo - Avión de la nueva línea directa entre el Aeropuerto de Bilbao y Nueva York/Newark - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao ha registrado 679.086 pasajeros en el mejor agosto desde su apertura en 1948. Este dato supone un incremento del 1,5% respecto al mismo mes de 2024, según los datos hechos públicos este viernes por Aena.

Esta evolución se debe al crecimiento del pasaje internacional, con una "cifra histórica" de 343.718 pasajeros comerciales, un 10,6% más que hace un año. Por su parte, los pasajeros comerciales domésticos se reducen un 6,4%, hasta los 334.258 viajeros.

Por lo que respecta a la operativa aérea, se han contabilizado en agosto 4.943 movimientos de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de Loiu, un 3,8% más que en el mismo mes de 2024.

ACUMULADO HASTA AGOSTO

Por lo que respecta al balance del año, se han llevado a cabo 36.148 movimientos de aeronaves desde enero y hasta agosto, lo que significa un crecimiento del 4% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En estos ocho meses, un total de 4.665.275 pasajeros han pasado por la terminal vizcaína, un 3,3% más en términos interanuales y también "un récord histórico en el acumulado".