El aeropuerto de San Sebastián supera los 472.000 pasajeros en 2025, un 2,8% menos que el año anterior

Archivo - El aeropuerto de San Sebastián - AENA - Archivo
SAN SEBASTIÁN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El aeropuerto de San Sebastián ha cerradp el año 2025 con 472.666 pasajeros, lo que supone un descenso del 2,8% con respecto al año anterior. De los 471.043 pasajeros comerciales, 454.405 se desplazaron en vuelos con origen o destino en una ciudad española, mientras que 16.638 personas lo hicieron con origen o destino en una ciudad extranjera, un 6,6% más que el año 2024.
Según ha informado Aena, en cuanto a las operaciones, en la pista del aeropuerto guipuzcoano, ubicado en Hondarribia, en 2025 se contabilizaron 6.482 movimientos de aterrizaje y despegue, lo que significa un 7,8% más que el año pasado.
En diciembre se han registrado 32.141 pasajeros en el aeropuerto de San Sebastián, un 9,9% más que en el mismo mes de 2024. Además, se han producido 369 movimientos de aterrizaje y despegue, un 7% más que en diciembre de 2024.