Los aeropuertos vascos acogerán del 28 al 31 de agosto 751 operaciones, 75 más que en 2025

Archivo - Aeropuerto de Loiu, en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos vascos acogerán desde este viernes, 28 de agosto, hasta el lunes día 31, un total de 751 operaciones, 75 más que el año pasado y la mayoría de ellas en la terminal vizcaína de Loiu, según los datos facilitados por Aena.

En concreto, estos últimos cuatro días de agosto, el aeropuerto de Bilbao tiene programados 668 vuelos, 74 más que en 2025, mientras que el aeródromo de San Sebastián-Donostia albergará 50 operaciones, que suponen 12 menos que el año pasado y el de Foronda, en Vitoria, 33, que son 13 más que a finales de agosto de 2025.

En Bizkaia, este viernes será la jornada con más movimientos en Loiu, en concreto 182 operaciones, por las 157 del año pasado. Además, habrá 149 el sábado (129 en 2025), 170 el domingo (147) y 167 el lunes, 6 más que las registradas el año pasado en La Paloma.

GIPUZKOA Y ÁLAVA

En Gipuzkoa, el aeropuerto de Hondarribia tiene programadas este viernes 14 operaciones, tres menos que el año pasado, por 10 el sábado (-5), 14 el domingo (dos menos) y 12 el lunes, también dos vuelos menos que los registrados el último día de agosto de 2025.

A su vez, en Álava, el aeropuerto de Foronda operará 10 vuelos este viernes, siete más que en 2025, por cuatro el sábado (-3), ocho el domingo, una más y hasta 11 el lunes, que suponen ocho más que en 2025.