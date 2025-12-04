Los aeropuertos vascos fletarán en el puente de la Constitución y la Inmaculada 613 vuelos, un 10,2% más

Archivo - Imagen del aeropuerto de Loiu (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos vascos fletarán en el puente de la Constitución y la Inmaculada un total de 613 vuelos, lo que supone un 10,2% más que en las misma fechas festivas del pasado año, cuando se contabilizaron 556 operaciones, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

El Aeropuerto de Bilbao será el que registre un mayor número de vuelos, un total de 533, por encima de los 489 del pasado año en estas mismas fechas. Este viernes tiene programadas 147 operaciones, el sábado 107, el domingo 125 y el lunes, Día de la Inmaculada, 154.

El Aeropuerto de Vitoria gestionará este puente 44 vuelos (28 el pasado año). Este viernes contabilizará 15 operaciones, el sábado cuatro, el domingo 10 y el próximo lunes 15.

Por su parte, el Aeropuerto de Hondarribia operará 36 vuelos (39 en 2024), de los cuales ocho serán este viernes, otros ocho el sábado, diez el domingo y otros diez el próximo lunes.