Agirregoitia (PNV) será ponente de la nueva ley de Innovación Europea en la Eurocámara

Oihane Agirregoitia en la Eurocámara. - ALAIN ROLLAND

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha designado a la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ponente de la nueva Ley de Innovación Europea. La iniciativa legislativa, propuesta por la Comisión Europea a finales de septiembre, tiene como objetivo ayudar a desarrollar un ecosistema que permita innovar, financiar y expandir las ideas más innovadoras sin tener que salir de Europa al tiempo que les posibilita crecer a nivel global.

"Competir de tú a tú con Estados Unidos o China exige además de talento e inversión un mercado de capitales más integrado y talento. Esta ley no creará fondos nuevos, pero ayudará a resolver uno de los cuellos de botella que existen. Es decir, que las buenas ideas europeas encuentren clientes, financiación y normas claras para crecer dentro de Europa", ha destacado la eurodiputada jeltzale.

Agirregoitia ha celebrado su designación como ponente de "un importante informe con el que la UE quiere mejorar el escenario reglamentario para que la innovación adquiera la escala que necesita para crecer".

"En Europa tenemos universidades, centros de investigación y talento de primer nivel. Pero no siempre damos a quienes innovan los medios para pasar del laboratorio al mercado", ha advertido, para advertir que el resultado es que "muchas ideas o no despegan o las empresas se ven obligadas a buscar fuera la financiación para crecer".

Para Agirregoitia, es "evidente" que, "si queremos competir a nivel global y crear un entorno innovador que nos ayude no solo a desarrollarnos y competir sino ser más autónomos desde el punto de vista tecnológico, esto tiene que cambiar". "La innovación no es un lujo, crea empleo y puede ayudar a mejorar el bienestar de las personas y la competitividad de nuestras empresas así que vamos a trabajar para construir la mejor legislación posible", ha valorado.

Como ejemplo de esta apuesta por la innovación en el caso de Euskadi ha citado el programa Faros de Innovación, que recientemente ha aprobado una primera convocatoria de financiación para impulsar proyectos científicos y tecnológicos con capacidad de generar impacto social y económico en el País Vasco, acelerando la transferencia del conocimiento científico y tecnológico al entorno social y empresarial.

La europarlamentaria del PNV ha señalado que, actualmente, "solo una pequeña parte de la investigación e innovación que se genera en Europa se traduce en productos y servicios de éxito en el mercado". En ese sentido, ha alertado de que "la dependencia de proveedores de fuera de la UE sigue siendo grande mientras que competidores mundiales avanzan más rápido e invierten de forma más agresiva".

Además, ha señalado que "no hay normas comunes para muchos contratos públicos de I+D lo que genera inseguridad jurídica y fragmentación". La nueva propuesta, ha resaltado, aspira a "crear un marco reglamentario más favorable que permita a las empresas aprovechar mejor los derechos de propiedad intelectual y la certificación para ayudar a que las soluciones innovadoras lleguen al mercado más rápidamente y a mayor escala".

"Según el informe Draghi, casi el 30% de los unicornios creados en Europa entre 2008 y 2021 trasladaron su sede al extranjero, principalmente a Estados Unidos. No podemos seguir perdiendo empresas innovadoras por las dificultades para crecer en Europa. Necesitamos simplificar las normas, eliminar burocracia innecesaria y facilitar el acceso a la financiación, especialmente para startups y pymes innovadoras", ha defendido este miércoles durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre medidas para apoyar a los emprendedores.