Agricultores vascos destacan que la reforma de la UE para el sector primario "refuerza" el papel de los productores

EHNE defiende que las denominaciones de origen se centren en los sistemas alimentarios locales y en los mercados internos



El sindicato agroganadero vasco EHNE considera que la reforma de las normas de la Unión Europea, aprobadas por el Parlamento Europeo para mejorar la protección al sector primario y concretamente al vino, las bebidas alcohólicas y los productos agrícolas, "no ofrece demasiados cambios", aunque "refuerza" el papel de los productores y les ofrece "más herramientas".

Sin embargo, ha abogado por optar por el mercado y el consumo local, al considerar que para que las denominaciones de origen sean una "herramienta eficaz", han de estar dirigidas al consumo local y al mercado interno.

El Parlamento Europeo dio luz verde recientemente a la reforma de las normas de la Unión Europea (UE) sobre protección de las indicaciones geográficas para el vino, las bebidas alcohólicas y los productos agrícolas.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del sindicato agrario vasco EHNE han afirmado que las reformas aprobadas a nivel europeo no ofrecen "grandes cosas novedosas", aunque ha reconocido que "refuerza un poco el papel de los productores" y les ofrece "más herramientas", en la medida en que los citados productores, gracias a la reforma de las normas de la UE, podrán prevenir o contrarrestar cualquier medida o práctica comercial que vaya en detrimento de la imagen y el valor de sus productos.

La nueva normativa evita el uso ilegal de las indicaciones geográficas en la Red y, en este sentido, el represente del sector primario vasco ha valorado el hecho de que se trate de "evitar fraudes" de denominaciones de origen.

Para EHNE, todo aquello que persiga reforzar las herramientas de las denominaciones de origen es "positivo", en la medida en que "de alguna manera, protege directamente los sistemas alimentarios locales" que defiende el sindicato.

No obstante, el representante sindical ha asegurado que la reforma de la normativa de la UE puesta en marcha para mejorar la protección a los productos agrícolas de calidad "está bien", pero ha precisado que "no ofrece demasiados cambios tampoco". En ese sentido, ha reiterado que la reforma de las normas europeas "en principio, está bien" y ha afirmado que la central sindical no es "contraria" a ella, aunque ha reconocido que tampoco les parece "algo demasiado relevante" o que "vaya a solucionar todo".

SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES

El sindicato agroganadero vasco plantea que las propias denominaciones de origen formen parte de los sistemas alimentarios más locales. Sin embargo, ha apuntado que estas denominaciones de origen actúan "en la práctica", con "una cierta incoherencia", en la medida en que, aunque son una herramienta para proteger las producciones locales frente a los sistemas alimentarios globales, "entran también dentro de lo que es el sistema alimentario globalizado, en los esquemas de exportación, sobre todo".

Para el sindicato, que las denominaciones de origen entren en un sistema globalizado "es un poco un contrasentido", motivo por el cual defienden que las denominaciones de origen se centren en los sistemas alimentarios locales y en los mercados internos.

En este sentido, el miembro de EHNE ha incidido en que "si verdaderamente" se quiere que las denominaciones de origen sean una "herramienta eficaz", el sindicato entiende que "tienen que estar sobre todo dirigidas al consumo local y al mercado interno".

INTERNET

El Reglamento, adoptado por 520 votos a favor, 19 en contra y 64 abstenciones, protege las indicaciones geográficas en Internet y fuera de la red, otorga más poderes a los productores y simplifica el proceso de registro de nuevas indicaciones geográficas. En este sentido, los dominios que hagan un uso ilegal de las indicaciones geográficas serán clausurados o se limitará el acceso a ellos a través del bloqueo geográfico.

Además, las nuevas normas también definen que la indicación geográfica de un ingrediente podrá utilizarse en el nombre, etiquetado o publicidad de un producto procesado, solo si el citado ingrediente se utiliza en cantidad suficiente para conferir una característica esencial al producto final.

Junto a ello, los productores de indicaciones geográficas podrán prevenir o contrarrestar cualquier medida o práctica comercial que vaya en detrimento de la imagen y el valor de sus productos y el nombre del fabricante figurará en el mismo campo de visión en la etiqueta que la indicación geográfica.

Por último, el proceso de registro de las indicaciones geográficas será más sencillo y se fijará un plazo fijo de seis meses para el examen de las nuevas indicaciones geográficas.